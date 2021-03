Der nächste Name bleibt: Timo Glock fährt für Rowe

Der DTM bleibt ein bekannter Name erhalten: Timo Glock wird auch 2021 an den Start gehen. Der 39-Jährige fährt in seiner neunten DTM-Saison für Rowe.

Die DTM kann weiter auf einen alten Bekannten zählen: Timo Glock wird auch 2021 in der Rennserie an den Start gehen, für ihn wird es die immerhin schon neunte Saison sein. Der 39-Jährige schließt sich Rowe Racing an und wird einen BMW M6 GT3 der Mannschaft aus St. Ingbert mit seiner Stammstartnummer 16 pilotieren.

Glocks Teamkollege ist Sheldon van der Linde, der zuletzt offiziell bestätigt wurde. «Ich freue mich wirklich sehr, dass ich der DTM auch 2021 erhalten bleiben kann», sagte Glock, der sich auf sein neues Team freut.

«Das Team um Hans-Peter Naundorf ist sehr erfahren und kann schon viele Erfolge vorweisen. Auf der Langstrecke haben sie alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und auch mit Sheldon van der Linde, der ein echt schneller, junger Kerl ist. Obwohl ich der ältere von uns beiden bin, kann ich von ihm wahrscheinlich mehr lernen, weil er deutlich mehr Erfahrung mit dem BMW M6 GT3 hat. Schauen wir mal, was wir in dieser Saison schaffen können, es wird sicher ein spannendes Jahr», so Glock.

«Für uns ist es absolut fantastisch, mit einem Fahrer wie Timo Glock arbeiten zu dürfen», sagte Rowe-Teamchef Hans-Peter Naundorf. «Das ist ein weiteres Highlight in der Geschichte unseres Teams. Wir alle können sicher viel von ihm lernen, mit seiner immensen Erfahrung und seiner Expertise wird er für uns in unserem neuen Betätigungsfeld DTM seine sehr große Hilfe sein. Seine fahrerische Klasse ist unbestritten, außerdem ist er ein großer Publikumsliebling, der hoffentlich den Fans auch in unserem Auto viele Freude bereiten wird. Es ist eine große Ehre, Timo Glock für die DTM-Saison 2021 an Bord zu haben.»

Glock bringt einen riesigen Erfahrungsschatz aus 91 Formel‑1‑Rennen und 130 DTM‑Starts ins Team ein, dessen Hauptquartier in St. Ingbert er schon einen ersten Besuch abgestattet hat. In der DTM blickt er auf fünf Siege und zehn weitere Podestplätze. Neben seiner Fahrerkarriere in der DTM ist Glock ein begehrter TV‑Experte in der Formel 1, zunächst bei RTL und ab dieser Saison bei Sky.

Bei Rowe bestreitet Timo Glock seine erste komplette Saison in einem GT3-Fahrzeug. Mit dem bewährten BMW M6 GT3 feierte das Team aus St. Ingbert in den letzten fünf Jahren bereits zahlreiche Erfolge, wie die Gesamtsiege bei dem 24 Stunden von Spa 2016 und beim ADAC 24h‑Rennen auf dem Nürburgring 2020.