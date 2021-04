DTM: Chaotisch und kurios in die neue GT3-Ära

Die DTM-Testfahrten erlebten am Mittwoch einen ebenso chaotischen wie kuriosen Auftakt. Schneefall und Lärmbeschränkungen sorgten dafür, dass nicht so viel gefahren werden konnte wie gedacht.

Die DTM hat einen ebenso chaotischen wie auch kuriosen Start in die neue GT3-Ära erlebt. Am Mittwoch sorgten zum Auftakt der ersten offiziellen Testfahrten Verstöße gegen die Lärmbeschränkungen zunächst für eine Verlängerung der Mittagspause und im Umkehrschluss für eine Reduzierung der geplanten Fahrzeit um eine Stunde.

Der Grund: Die Autos auf der Strecke waren an einem bestimmten Messpunkt zu laut. Allerdings nicht die GT3-Boliden der DTM, sondern die GT4-Autos der DTM Trophy.

Hinzu kam eine weitere Kuriosität, die allerdings nicht ganz so überraschend war, denn der April macht ja bekanntlich, was er will: Am Mittwoch schneite es in Hockenheim.

«Es fühlt sich ein bisschen wie Winter an, aber es ist gut, dass die Winterpause vorbei ist. Und kalt war es im Auto ja auch nicht wirklich», sagte Rosberg-Pilot Nico Müller. Rowe-Pilot Timo Glock schaute sich am Vormittag die Autos auf Start-Ziel kurz in Aktion an, «doch zwei Grad und Schnee, das war mir dann doch zu kalt», sagte er.

Das Wetterchaos blieb: Besagter Schneefall sorgte am Nachmittag von 16 bis 17.10 Uhr für immer schlechtere Bedingungen und schließlich für eine weitere Unterbrechung. Nachdem die Strecke wieder freigegeben wurde, ging allerdings kein Auto mehr auf die Strecke.

Insgesamt waren am Mittwoch 15 der 17 bislang gemeldeten GT3-Boliden von zehn DTM-Teams im Einsatz. Zwei Autos fehlen: Ein Audi des Teams Abt Sportsline, wo sich Mike Rockenfeller und Kelvin van der Linde ein Auto teilen, im zweiten sitzt Sophia Flörsch. Außerdem teilen sich bei Rowe Racing Timo Glock und Sheldon van der Linde ein Auto.

Die erste Bestzeit der «neuen» DTM holte Maximilian Götz, der im Mercedes-AMG GT3 für seine schnellste Runde 1:36,590 Minuten benötigte. Götz, der 2015 und 2016 in der DTM fuhr, wurde einen Tag vor den Tests vom Team Hubert Haupt Racing bestätigt. Sein Teamkollege Vincent Abril landete in 1:36,759 Minuten auf dem zweiten Platz.

Dritter wurde Kelvin van der Linde im Audi vor Liam Lawson, der im AF Corse-Ferrari Vierter wurde. Sein Teamkollege Alex Albon landete auf dem sechsten Platz. Sophia Flörsch wurde im Abt-Audi 15.