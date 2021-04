Ferrari, Mercedes, Audi, BMW: Bilder von der GT3-DTM

Sieben Mercedes sind 2021 am Start

Reges Treiben in der Boxengasse

Alex Albon saß im zweiten Ferrari im Look von AlphaTauri

Die ersten offiziellen Testfahrten der neuen GT3-DTM laufen. In Hockenheim sind insgesamt 15 Autos von vier Marken unterwegs. Wir haben Bilder von den Tests - und den Autos.

Auch wenn der Auftakt in die neue GT3-Ära etwas holprig verlief, so steht mit den ersten offiziellen Testfahrten in Hockenheim ein Neustart der DTM mit immerhin vier permanent vertretenen Marken.

15 GT3-Rennwagen von zehn Teams gingen am Mittwoch auf die Strecke, um sich auf die 35. Saison der Traditionsrennserie vorzubereiten. Acht Rennwochenenden mit jeweils zwei Rennen über jeweils 55 Minuten und einer zusätzlichen Runde stehen im Kalender. Vom 18. bis 20. Juni ist Monza der Schauplatz des Saisonauftaktes.

Am Start: Sieben Mercedes-AMG GT3, fünf Audi R8 LMS GT3, drei BMW M6 GT3 und zwei Ferrari 488 GT3 Evo. An drei Rennwochenenden kommt noch ein McLaren 720S GT3 von JP Motorsport hinzu.

In Hockenheim fehlte ein Auto von Abt Sportsline und eines von Rowe Racing, weshalb nur 15 Boliden zum Einsatz kamen. Bei einigen fehlte zudem noch das finale Design.