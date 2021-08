DTM-Zeitreise: Brutale Kämpfe am Rande der Legalität 06.08.2021 - 08:33 Von Andreas Reiners

© DTM Der Start 1984 in Zolder

Die DTM kehrt an diesem Wochenende an ihre Geburtsstätte zurück. In Zolder stieg 1984 das erste Rennen. Sieger Harald Grohs spricht gerne über alte Zeiten.