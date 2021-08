Crash mit großen Folgen: Maini-Mercedes ist Schrott

Das sechste Saisonrennen am Sonntag in Zolder findet ohne Arjun Maini statt. Nach einem Crash im Lauf am Samstag wurden mögliche Beschädigungen am Chassis festgestellt.

Vorzeitiges Ende des dritten DTM-Rennwochenendes für Arjun Maini: Der Mercedes des Inders wurde am Samstag so stark beschädigt, dass er am Sonntag beim sechsten Rennen des Jahres in Zolder nicht mehr an den Start gehen kann.

Was war passiert? Maini wurde in der Anfangsphase in der Fahrerlager-Schikane in eine Kollision verwickelt. Beim Anbremsen traf Markengefährte Daniel Juncadella den Mercedes-AMG GT3 von GetSpeed am Heck.

«Ich habe ein kleines bisschen später gebremst als die Fahrer vor mir und habe dann versucht, Arjun auszuweichen. Das hat leider nicht funktioniert. Die Kollision geht auf meine Kappe», räumte der Spanier ein, der dafür für das nächste Rennen um zehn Startplätze zurückversetzt wird.

Maini rutschte in den Ferrari von Liam Lawson und strandete schließlich im Kiesbett. Das Rennen war vorzeitig beendet.

Das Team hat im Anschluss am Fahrzeug mögliche Beschädigungen am Chassis festgestellt, die unter dem Aspekt der Sicherheit vor Ort nicht bis zum nächsten Tag zu beheben sind.

«Arjun hat sich beim Start stark durchgesetzt und konnte direkt zwei Positionen gutmachen. Dann wurde er leider beim Anbremsen der ersten Schikane am Heck getroffen und schied aus. Die Schäden am Fahrzeug sind zu groß, so dass das Rennwochenende für uns leider vorzeitig beendet ist», sagte Teamchef Adam Osieka.