Klien vor Debüt: «Wollen ein paar Highlights setzen»

Beim dritten DTM-Event in Zolder ist Ex-F1-Pilot Christian Klien als Gaststarter dabei. Der Österreicher sitzt dabei in einem schwarz-goldenen McLaren.

Dieses Auto ist eine echte Schönheit! Ein Blickfang. Denn in einem ebenso sehenswerten wie auffälligen Gold-Schwarz steht am dritten DTM-Rennwochenende in Zolder erstmals ein McLaren in der Startaufstellung. Im Cockpit: Ex-Formel-1-Fahrer Christian Klien. Bereit für einen Gaststart. In der Hoffnung, dass der sich dann auch sportlich sehen lassen kann.

Klien, der von 2004 bis 2010 in der Formel 1 für Jaguar, Red Bull und HRT 49 Rennen fuhr, ist schon länger in das Projekt «JP Motorsport» involviert, hat den polnischen Teambesitzer Patryk Krupinski vor zwei Jahren kennengelernt.

«Ich habe ihm dabei geholfen, ein Team aufzubauen. Letztes Jahr sind wir bei den GT Open an den Start gegangen, das tun wir auch in diesem Jahr. Aber wir wollen ein paar Highlights setzen, deshalb machen wir bei der DTM mit», so Klien. Er weiß: «Das ist ein großer Schritt für ein kleines Team, aber wir können es nicht erwarten.»

Mehr ist kurzfristig bereits fixiert, mittelfristig ist noch mehr in Planung. Heißt: Neben Zolder ist Klien auch auf dem Nürburgring und in Assen am Start. Außerdem möchte er sein Team noch davon überzeugen, beim zuletzt bestätigten Finale auf dem Norisring einen weiteren Gaststart einzulegen. Der 38-Jährige absolviert mit JP Motorsport und dem McLaren 720S GT3 in der Saison 2021 eine Art Probelauf für 2022, denn dann will die Mannschaft aus Erkelenz komplett in die DTM einsteigen.

So oder so: Für die DTM bedeutet das in diesem Jahr bei einigen Events 20 Starter bei sechs Marken, neben McLaren sind bekanntlich auch Audi, BMW, Mercedes, Lamborghini und Ferrari dabei.

Klien fühlt sich bereit. Die ersten beiden Trainings in Zolder gaben noch keinen großen Aufschluss darüber, was der Bolide im Vergleich zur Konkurrenz zu leisten imstande ist. Eine kleine Wundertüte für das Rennwochenende. Für die DTM, aber auch für Klien.

«Für uns ist es die erste Saison mit dem McLaren. Wir haben ein gutes Gefühl für das Auto. Man springt rein und fühlt sich sofort wie Zuhause. Deshalb hatten wir das Auto sofort im Griff», sagte Klien. Er selbst hat bereits Erfahrungen im GT-Sport, musste sich den Boliden bislang aber immer mit einem Fahrer teilen. In der DTM macht er alleine den Unterschied.

«Das Auto wird ganz allein auf mich abgestimmt, ich kann alles herausholen. Das ist eine riesige Chance, auch um unser junges Team zu positionieren», sagte er dtm.com. Und welches Ziel hat Klien? «Das ist bei diesem starken Feld sehr schwierig einzuschätzen, aber wir werden uns in die DTM reinfuchsen. Ich tippe auf ein Top10-Resultat.»

Dann könnte sich der McLaren tatsächlich auch sportlich sehen lassen.