Fans zur neuen DTM: ADAC holt faules Ei ins Nest

Der ADAC hat das neue Konzept um die DTM und die DTM Endurance vorgestellt. Die Reaktionen im Fanlager sind unterschiedlich, von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt.

Der ADAC stellt den deutschen Motorsport neu auf. Das gab der Automobilclub zuletzt im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Für die DTM ändert sich zum Beispiel nicht viel, für das GT Masters schon.

Dazu gibt es einen Rennkalender, bei dem der Fokus (aus Sicht der DTM) wieder vermehrt auf Deutschland gerichtet wird. «Es war das Ziel, das Beste aus beiden Welten zusammenzulegen, also aus der bisherigen DTM- und der bisherigen ADAC-Welt», sagte ADAC-Motorsportchef Thomas Voss.

Es gibt viele positive Reaktionen zum neuen Konzept, aber auch harsche Kritik, zum Beispiel von Land Motorsport. Und auch die Fans sind hin- und hergerissen.

Wir haben einige Reaktionen aus dem Fanlager gesammelt (Posts im Original belassen):

Ich bin gespannt und hoffe das es spannend und finanziell erträglich bleibt, ob für die Teams oder dem Besuch



Das ist absolut Scheiße. Ich bin Fan des GT Masters, da herrscht Fannähe, das Ticket kostet für das Wochenende weniger als letztes Jahr ein Tagesticket am Norisring am schlechtesten Platz. Da baut man Jahrelang ne schöne Serie auf und hat inzwischen viele Zuschauer. Ich hoffe da wird nochmal dran gearbeitet... Schön für die DTM aber direkt richtig schlecht für das GTM.



Ich war und bin auch großer GTM Fan, aber was manche dür unqualifizierte Kommentare ablassen und alles wieder schlecht reden ist typisch Deutschland. Am Ende des Tages geht es hier um GT Sport und den wird es ab 2023 an den jeweiligen Wochenenden bis zum abwinken geben. Und das wichtigste ist, dass es der ADAC macht, weshalb die Qualität stimmen wird. Die DTM war unter Berger tot! Jetzt wurde ein super Gesamtkonzept erarbeitet, welches vermutlich auch bezahlbar sein wird. Das das ganze finanzielle Konstrukt bei der alten DTM anders war als beim ADAC. Also einfach mal freuen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge.. in diesem Sinne, Drivers start your Engines!



Da hat der ADAC mit seinen GT Masters eine erfolgreiche Serie, während die DTM regelmäßig vor die Wand gefahren wurde und kastriert sich jetzt seinen eigenen Erfolg und holt sich das faule Ei ins Nest.



Keine Class 1 mehr, jetzt noch die Trophy eingestellt 👎🏻 Für die Ticketpreise könnt ihr mir künftig gestohlen bleiben.



Auf diesen Schwachsinn verzichte ich liebend gerne.



Sieht insgesamt nach einem starken Paket aus



Und jetzt noch zurück zu den class 1 Autos und dann wärs perfekt



Wichtig und richtig



Und das GT Masters wandert aufs Abstellgleis.? Müll!!!



Echt jetzt? Nur damit man einen Namen weiterführt, der seit Jahren rein gar nichts mehr mit dem Ursprung zutun hat?



Meiner Meinung nach, die richtige Entscheidung, tolles Rennwochenende, tolle Serien, keine unnütze Konkurrenz mehr, Fokussierung auf die richtigen Rennstrecken… Finde den Ansatz sehr gut!



Was is jetzt das wieder für ein sinnfreier Scheissdreck. "Endurance"....Rennen bleiben gleich, 1H Samstag und Sonntag. Wo ist da die Endurance? Endurance fängt bei 3 oder 4h an



Für mich geht der ADAC den falschen Weg. Man läßt sich verleiten, durch die Markenrechte an der Marke DTM die vermeintliche Hautevolee des Motorsports anzusprechen. Das wird sich rächen! Für den Motorsport in Deutschland, insbesondere dem GT Sport, ist nur zu hoffen, dass es besser wird als wie es sich abzeichnet.



Besser als gar keinen professionellen GT3 Sport mehr in Deutschland zu haben. Mal abwarten wie es funktionieren wird.



Nach all den Jahren der Treue wird der Fan des GT Masters nun abgestraft. Sehr schade.....



Ich hoffe die Fans werden es danken und den Veranstaltungen fern bleiben.



Tja ADAC, nicht nur die Fans sind sauer!! "Herzlichen Glückwunsch"! Wann ist die offizielle Bekanntgabe der Beerdigung dieser fantastischen Serie? Genau die gleichen Fehler hat man damals in der BERU TOP 10 und der V8Star-Serie gemacht! Wie kann man nur so besc... sein?!



Glückwunsch zu dieser Entscheidung…*nicht*!!! Das GT-Masters ist/war eine erstklassige Rennserie, die von Sekunden 1 bis Minute 60 sehr viel Spannung geboten hat…das wird es dann wohl gewesen sein. Jetzt ist man Lückenfüller für eine Prototypenserie die keiner braucht! Note: 6…setzen und die Idee bitte überdenken!!!



Naja man kann halt auch als ADAC saudumm sein.



Also als Zuschauer ist es mir im Prinzip egal was das Kind für einen Namen hat. Das Format der DTM gefällt mir auch ganz gut. Die Autos sind eh die Gleichen. Und die Leute wollen halt Top-Level Motorsport sehen mit Top-Piloten. Aber was ich bei den ganzen Stellungnahmen vom ADAC nicht verstehe. Warum kauft man die Namensrechte einer Serie, einer Konkurrenzserie wohlgemerkt, deren Name ja für rein gar nichts mehr steht? Nur weil die drei Buchstaben einen gewissen Wert aus längst verblassten Zeiten haben.

Was soll das? Deckungsgleiche GT3 - Fahrzeuge die mehrmals am Tag dann über den Parcours fahren, die einen mit einem DTM-Stempel, wo aber immer noch keine DTM darin ist, die andere umbenannt in Endurance obwohl GT Masters eine echte Marke für GT3-Fans war. Wenn ich bisher GT3 genießen wollte, war ich bei den 24h oder der VLN am Ring und beim GT Masters. Wenn ich gänsehauterzeugende Boliden, bestückt mit Top-Piloten wie Ludwig, Schneider, Nannini plus geniale Youngster wie Franchitti, Magnussen oder Fisichella ( wo sind die gleich nochmal später alle gelandet? Jawoll... ) oder gern auch später mit Juncadella, Wehrlein, Farfus, Spengler & Co., sehen, genießen & erleben wollte, dann war ich bei der DTM/ ITC. Und da aber nun warum auch immer Class1-Boliden unverständlicherweise keine Chance aktuell mehr haben, dann lasst die DTM bitte DTM sein und bettet sie zur Ruhe. Alles andere ist und bleibt Augenwischerei bei allen Beteiligten und für die Fans. Im Übrigen bin ich bei aller Euphorie mal gespannt wie gestandene GT Masters Teams ihren Sponsoren die neue Saison verkaufen bzw welche Teams dann wirklich ernsthaft am Start stehen werden. Class1 oder GT1, gemixt mit GT 3 wäre zumindest ein lohnender Anlaufpunkt um Tickets zu erwerben. Aber nun bleibt GT3 für mich einzig zu den 24h bzw VLN - Rennen. Schade um unsere geliebte DTM!