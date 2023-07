DTM Norisring: Der vorläufige Zeitplan

Am zweiten Juli-Wochenende absolviert die DTM auf dem Norisring das dritte Rennwochenende. Der ADAC hat nun den vorläufigen Zeitplan für die Veranstaltung auf dem Stadtkurs in Nürnberg präsentiert.

Am zweiten Juli-Wochenende wird es laut in Nürnberg. Nicht weniger als 27 GT3-Boliden gehen auf dem ehrwürdigen Norisring an den Start und absolvieren dort das dritte Rennwochenende der DTM-Saison 2023.

Der ADAC hat nun den vorläufigen Zeitplan für das Wochenende präsentiert.

Am Freitag stehen zwei Trainingssitzungen über je 45 Minuten auf dem zeitlichen Ablauf. Samstag und Sonntag wird um 13:30 Uhr ein rund einstündiges Rennen gestartet. Am frühen Morgen des Renntags steht ein Qualifying, welches in zwei Gruppen aufgezogen wird, über je 20 Minuten auf der Agenda.

Mehr zu dem Qualifying-System könnt ihr hier erfahren

DTM-Zeitplan Norisring 2023:

Freitag 07.07.2023:

11:25 – 12:10 Uhr – Freies Training 1

16:30 – 17:15 Uhr – Freies Training 2

Samstag 08.07.2023:

09:35 – 09:55 Uhr – Zeittraining 1 Gruppe A

10:00 – 10:20 Uhr – Zeittraining 1 Gruppe B

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 1

Sonntag 09.07.2023:

09:20 – 09:40 Uhr – Zeittraining 2 Gruppe B

09:45 – 10:05 Uhr – Zeittraining 2 Gruppe A

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 2

Neben der DTM werden auch das ADAC GT Masters, der Prototype Cup Germany mit seinen spektakulären LMP3-Prototypen, der BMW M2 Cup und als besonderes Highlight die Tourenwagen Legenden als DTM Classic im fränkischen Monaco starten.

Hier könnt ihr den kompletten vorläufigen Zeitplan einsehen.

Neben dem Rennprogramm, wird auch wieder ein buntes Showprogramm mit dem Pitwalk, Autogrammstunden der Fahrer, Meet the Drivers-Veranstaltungen und einem Konzert der Pino Barone Band am Samstagabend in der DTM Fan Zone angeboten.

Mehr zu dem DTM-Event in Nürnberg könnt ihr hier erfahren.