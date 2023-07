Zur Saison 2024: Jörg Hatscher gibt TWL-Zepter weiter

Jörg Hatscher übergibt zur Saison 2024 die Führung der Tourenwagen Legenden an Anton Werner. Hegersport rund um den ehemaligen DTM-Star Altfried Heger fungiert zukünftig als sportlicher Ausrichter.

Jörg Hatscher scheidet zum Jahresende als Geschäftsführer der Tourenwagen Legenden aus. Der 62-jährige Kaufmann aus Oldenburg möchte sich nach fünfjähriger Aufbauarbeit der Tourenwagen Legenden in Zukunft privaten Projekten widmen. Als potenzieller Nachfolger ist der frühere Unternehmer und heutige Privatier Anton Werner im Gespräch, der beabsichtigt, die Serie zusammen mit Hegersport rund um Ex-DTM-Star Altfrid Heger als sportlichen Ausrichter fortzuführen.

«Nach fünf spannenden Jahren in der Tourenwagen Legenden ist die Zeit gekommen, mich neuen Projekten zu widmen», sagt Hatscher, der 2018 vom Deutschen Sportfahrer Kreis mit dem DSK-Fairnesspreis ausgezeichnet wurde. «Gemeinsam mit einem fantastischen Team habe ich die Serie in den vergangenen fünf Jahren aufgebaut. Nun würde es mich besonders freuen, das Zepter an Anton Werner weiterzureichen. Die Konstellation zusammen mit Hegersport wäre der Garant dafür, dass die Tourenwagen Legenden auch in den kommenden Jahren eine professionelle Plattform für den historischen Tourenwagen-Sport bietet.»

Anton Werner aus Landshut ist ein begeisterter Motorsportler und zählt von Anfang an erfolgreich bei Tourenwagen Legenden, Classic und Revival zu den regelmäßigen Teilnehmern.

Ex-DTM-Star Heger zeichnet mit seinem Unternehmen Hegersport seit 2004 für die Ausrichtung des Porsche Sports Cup Deutschland verantwortlich. Seit 2019 läuft zudem der Porsche Carrera Cup Deutschland unter der Ägide der Automobil-Veranstaltungsagentur Hegersport.

«Zusammen mit Anton und Altfrid haben wir sehr fruchtbare und konstruktive Gespräche geführt», sagt Hatscher. «Dies stimmt mich zuversichtlich für den zukünftigen Erhalt der Serie.»

Der Fortgang von Hatscher als Tourenwagen Legenden -Geschäftsführer hat keine Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Saison 2023 in der Tourenwagen Legenden und Tourenwagen Classic.

Die Tourenwagen Legenden absolvieren 2023 unter dem Label DTM Classic zwei Gastspiele im Rahmen von Deutschlands bekanntester Rennserie. Nach dem Gastspiel auf dem Norisring, werden die historischen Tourenwagen auch im August auf dem Lausitzring im DTM-Programm starten.

Der erste Lauf auf dem Norisring wurde von einem Startunfall rund um Klaus Ludwig überschattet. Stefan Rupp setzte sich mit seinem Audi A4 DTM durch. Auch am Sonntag war der 2007er DTM-Wagen nicht zu schlagen, es gewann erneut Rupp in Nürnberg.