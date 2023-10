ABT Sportsline lüftet 2024er DTM-Geheimnis bei Finale 12.10.2023 - 14:22 Von Jonas Plümer

© DTM Setzt ABT auch 2024 auf Audi? Beim Finale in Hockenheim wissen wir es

ABT Sportsline startet auch 2024 in der DTM. Das Einsatzfahrzeug und die beiden Piloten gibt das Team am Freitagabend des 20. Oktober in Hockenheim bekannt. Verbleib bei Audi?