Champion Thomas Preining beendet DTM-Saison mit Sieg

Thomas Preining beendet die DTM-Saison mit Stil. Dritter Saisonsieg für den Österreicher im Grello Porsche – Preining holte in Hockenheim alle 56 möglichen Punkte – ein perfektes Wochenende.

Der 2023er DTM-Meister Thomas Preining beendet die Saison mit Stil - der Österreicher gewinnt auch das zweite Rennen in Hockenheim. Im Grello Porsche setzte sich Preining, der am frühen Sonntagmorgen im Qualifying sich den Titel sicherte, durch. Preining holte sich damit alle 56 Punkte am Wochenende in Hockenheim.

Rang zwei geht nach einem spannenden Duell über die komplette Renndistanz an Mirko Bortolotti im SSR Performance Lamborghini Hurácan GT3. Weniger als eine Sekunde trennten am Ende die Fahrzeuge, trotz eines Abflugs von Bortolotti in der letzten Rennrunde.

René Rast komplettiert die Podestränge im Schubert Motorsport BMW M4 GT3, nachdem Maro Engel nach technischen Problemen in der letzten Runde zwei Positionen verlor. Der dreimalige Champion kämpfte sich vom 23. Startplatz auf den Podestrang vor

Fünf Minuten nach Rennende musste das Safety Car auf den Kurs kommen. Marco Wittmann traf beim Anbremsen zur Haarnadelkurve den Grasser Racing Team Lamborghini von Christian Engelhart heftig am Heck. Engelhart schlug daraufhin heftig in die Streckenbegrenzung ein.

Ergebnis (Top 10):

1. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

3. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

4. Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5. Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3

6. Laurin Heinrich - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

7. Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

8. Lucas Auer - Mercedes-AMG Team WINWARD - Mercedes-AMG GT3

9. Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

10. Marco Wittmann - Project 1 - BMW M4 GT3