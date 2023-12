Bestätigt: Mattia Drudi verlässt Audi zum Jahresende

Der diesjährige DTM-Pilot und GT World Challenge Europe Sprint Cup-Meister Mattia Drudi verlässt Audi. Sein neuer Arbeitgeber ist noch offen. Es gibt allerdings Gerüchte bezüglich einem Wechsel zu Aston Martin.

Mattia Drudi hat bekanntgegeben, dass er nach fünf Saisons als Audi-Werksfahrer im kommenden Jahr für eine andere Marke an den Start gehen wird. Somit wird nach Christopher Mies ein weiterer langjähriger Werkspilot die Marke mit den vier Ringen verlassen und nicht auch zukünftig mit seiner Erfahrung für Audi-Kundenteams an den Start gehen.

Der Italiener wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Aston Martin in Verbindung gebracht.

Drudi, der in diesem Jahr erstmals an der DTM teilnahm, gewann in dieser Saison mit Riccardo Feller den Titel im GT World Challenge Europe Sprint Cup. Zudem gewann er 2021 den Titel in der Italian GT Endurance.

«Ich habe die vier Ringe immer mit Stolz getragen und sie werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben!», so Drudi abschließend in den sozialen Netzwerken.

Seinen ersten Kontakt mit Audi hatte Drudi im Jahr 2018. Damals luden die Ingolstädter den italienischen Piloten zur Nachwuchssitzung für das DTM-Projekt ein. Drudi hinterließ einen bleibenden Eindruck und wurde in den GT3-Werksfahrerkader aufgenommen.

Seinen neuen Arbeitgeber wird Mattia Drudi in Kürze bekanntgeben.