Coup: Nicki Thiim vor DTM-Rückkehr im Jahr 2024

Nicki Thiim 2022 in der DTM im Lamborghini des insolventen T3 Motorsport-Teams

Überraschung: Nicki Thiim steht vor der DTM-Rückkehr im Jahr 2024. Doch die Rückkehr des Aston Martin-Werksfahrers in die DTM soll ohne die britische Marke stattfinden. Verkündung in Kürze.

Nicki Thiim kehrt 2024 in die DTM zurück! Der charismatische Däne ist der Sohn vom ehemaligen DTM-Champion Kurt Thiim und hatte 2022 die Rennserie nach zwei erfolglosen Rennwochenenden bei T3 Motorsport verlassen, da der Rennstall insolvent ging.

Thiim wird, genau wie René Rast und die van der Linde-Brüder Kelvin und Sheldon, von Dennos Rostek gemanagt. Rostek ließ die Bombe am vergangenen Freitag bei der Weihnachtsfeier platzen und kündigte das DTM-Programm an.

«Ich kann bestätigen, dass Nicki Thiim 2024 in der DTM an den Start geht. Weitere Details wie der Hersteller, das Fahrzeug sowie das Team werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben», so Rostek gegenüber den Kollegen von Motorsport-Magazin.com. «Diesbezüglich wurde mit den Verantwortlichen, zu denen auch der ADAC als Promotor zählt, Stillschweigen vereinbart.»

Es ist möglich, dass das Programm noch vor den Weihnachtsfeiertagen veröffentlicht wird.

Zudem soll Thiim, der erst am Montag für das Jahr 2024 als Aston Martin-Werksfahrer bestätigt wurde, in der DTM nicht für ein Aston Martin-Team fahren. Dies wäre eine ähnliche Konstellation wie im Jahr 2022, als er zwei Veranstaltungen für den Dresdener Lamborghini-Rennstall bestritt, der neben Erfolglosigkeit auch viel verbrannte Erde und einen riesigen Haufen an unbezahlten Rechnungen hinterließ.