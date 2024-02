Endgültig: DTM-Saison 2024 findet ohne Honda statt 09.02.2024 - 11:08 Von Jonas Plümer

© AiM GT Das geplante Honda-Programm von AiM GT in der DTM ist geplatzt

Am Sachsenring kündigte AiM GT an, dass das Team 2024 mit zwei Honda NSX GT3 in der DTM starten wird. Doch mittlerweile ist klar, dass kein Honda an den Start gehen wird und das Team nicht mehr existiert.