Große Nachfrage für DTM-Tickets der Saison 2024

Es gibt eine große Nachfrage bezüglich den Eintrittskarten für die DTM-Saison 2024. Erste Rennstrecken melden, dass nur noch vereinzelte Restkarten in bestimmten Kategorien erhältlich sind. Schnell sein lohnt sich!

Der Countdown läuft: Vom 26. Bis 28. April startet die DTM in Oschersleben in die neue Saison. Besonders die Ticket-Kategorie 1 erfreut sich im Vorverkauf bisher weg wie warme Semmeln!

Für den Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben, in Zandvoort, am Norisring, dem Nürburgring und für das Finale in Hockenheim sind in der Top-Kategorie nur noch Restkarten verfügbar.

Schnell sein lohnt sich also, denn die höchste Ticket-Klasse verspricht Fans einen erstklassigen Blick auf die Rennstrecke und die Video-Wall. Karten für alle DTM-Events 2024 sind online auf dtm.com erhältlich.

An Freitagen können die Fans ihre DTM-Stars bei freier Platzwahl bereits für 15 Euro live erleben. Samstag und Sonntag sind die Tageskarten ab 39 Euro erhältlich. Alle Tickets beinhalten den Zugang zum Fahrerlager, zum beliebten Pitwalk sowie in die DTM Fan Area.