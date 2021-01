MotoGP-Testpilot Guintoli verstärkt Yoshimura SERT

Trotz 16 WM-Titeln hat Yoshimura SERT Motul noch nicht genug. Für dieses Jahr werden neben Gregg Black und Xavier Simeon der MotoGP-Testfahrer Sylvain Guintoli und Kazuki Watanabe für die Titelverteidigung aufgeboten.

In der Langstrecken-Weltmeisterschaft ist das Suzuki Endurance Racing Team (SERT) die mit Abstand erfolgreichste Mannschaft. In der Saison 2019/2020 sorgten Altmeister Vincent Philippe, der nach dem Acht-Stunden-Rennen in Malaysia seinen Rücktritt bekanntgab, sein Nachfolger Xavier Simeon, Gregg Black sowie Etienne Masson mit dem 16. WM-Titel erneut für Jubel.

Um in der stark umkämpften Serie weiterhin erfolgreich zu bleiben wurde das Team umorganisiert. Die Zusammenarbeit mit der japanischen Mannschaft Yoshimura wird intensiviert, was sich auch im Teamnamen widerspiegelt. Seit Ende Oktober 2020 tritt man als Yoshimura SERT Motul auf. Auch auf Fahrerseite wurde die Weichen für eine erfolgreiche Titelverteidigung gestellt.

Trotz aller Erfolge wurde Masson Opfer der Umstrukturierung. Ab dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans werden neben dem früheren belgischen Grand-Prix-Sieger Xavier Simeon und dem Franzosen Gregg Black der Japaner Kazuki Watanabe sowie der französische Superbike-Weltmeister von 2014 und Suzuki-MotoGP-Testfahrer Sylvain Guintoli für die Titeljagd 2021 aufgeboten.

«Ich freue mich, ein so starkes Team präsentieren zu dürfen», erklärte Teamleiter Yohei Kato. «Bei der Auswahl unserer Piloten haben wir uns auf die Gleichmäßigkeit und Leidenschaft für das Team konzentriert, danach auf Schnelligkeit und Ausgeglichenheit. Bei der Entscheidung hat sich auch Teammanager Damian Saulnier mit seiner Expertise eingebracht.»

«Sowohl Sylvain, als auch Kazuki waren stark in die Entwicklung für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka eingebunden. Die Fähigkeiten von Sylvain in der Rolle als Test- und Entwicklungspilot für das erfolgreiche MotoGP-Projekt von Ecstar Suzuki sind unbestritten und auch Kazuki hat uns in der Vergangenheit mit seiner ausgezeichneten Arbeit als Testfahrer überzeugt.»

«Diese Herausforderung ist aufregend für mich», freut sich Guintoli auf seine neue Aufgabe. «2010 habe ich zusammen mit Vincent Philippe und Freddy Foray für Suzuki Endurance das Acht-Stunden-Rennen in Doha gewonnen und auch in Suzuka war ich für Yoshimura Suzuki bereits dreimal dabei. Eine gesamte Langstreckensaison bestreiten zu dürfen wird toll.»

Termine 2021

17.04. Le Mans (Frankreich) – 24 Stunden

23.05. Oschersleben (Deutschland) – 8 Stunden

18.07. Suzuka (Japan) – 8 Stunden

18.09. Bol d’Or (Frankreich – 24 Stunden

16.10. Estoril (Portugal) – 12 Stunden