Kartenkauf für Bol d’Or 2021 ab sofort möglich

Für die Fans der Langstrecken-WM gibt es nach dem harten Jahr 2020 einen ersten Hoffnungsschimmer. Für den Bol d’Or, der Mitte September in Le Castellet stattfinden wird, wurde der Kartenvorverkauf gestartet.

In der vergangenen Saison mussten bedingt durch die Coronapandemie die Langstreckenrennen in Oschersleben (Deutschland), Suzuka (Japan) und Le Castellet (Frankreich) abgesagt werden, das 24-Stunden-Rennen in Le Mans wurde von April in den August verschoben werden und fand schließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Auch in diesem Jahr werden für den Langstreckenklassiker auf dem Circuit Bugatti keine Zuschauer zugelassen, weil die derzeitige Situation immer noch nicht gebessert hat. Die Organisatoren wollen das Wagnis nicht eingehen, zigtausende Fans an die Strecke zu lassen. Zu groß erscheint das Risiko, dass ein Infektionscluster entstehen könnte.

Anders sieht es für den Bol d’Or aus, der Mitte September in Le Castellet terminisiert ist. Für die Veranstaltung im Süden Frankreichs wurde der Kartenvorverkauf gestartet. Sogar der Zugang zum Fahrerlager soll dieses Jahr wieder möglich sein. Tickets, die bereits für die Ausgabe 2020 erworben wurden, behalten die Gültigkeit.

Weiterführende Informationen gibt es unter www.boldor.com

Termine 2021

17.04. Le Mans (Frankreich) – 24 Stunden

23.05. Oschersleben (Deutschland) – 8 Stunden

18.07. Suzuka (Japan) – 8 Stunden

18.09. Bol d’Or (Frankreich – 24 Stunden

16.10. Estoril (Portugal) – 12 Stunden