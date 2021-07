12h Estoril: Auch Yamaha schmeißt die Führung weg

Für YART Yamaha verlief die erste Hälfte des 12-Stunden-Rennens in Estoril beinahe perfekt, doch nach sechseinhalb Stunden stürzte Niccolò Canepa und beendete den Siegtraum der Österreicher.

Nach dem Desaster in Le Mans, als YART in der Nacht mit Motorschaden beim 24-Stunden-Rennen aufgeben musste, hatte die Truppe um Teamchef Mandy Kainz große Hoffnungen auf den Sieg beim zweiten Endurance-Event in Estoril. Als die Werksteams von BMW und Suzuki Stürze zu verzeichnen hatten, führte die Yamaha-Mannschaft das Rennen zu großen Teilen an.

Ein Sturz begrub alle Hoffnungen des Vizeweltmeisters der letzten Saison. Niccolò Canepa stürzte mit der R1 und musste schnellstmöglich den Weg zurück zur Box finden. Aufgrund der starken Beschädigungen an der Maschine half ein Transporter aus.



Nach 13 Minuten Reparatur konnte Karel Hanika zurück auf die Strecke in Estoril gehen und somit Schadensbegrenzung betreiben. Nach sieben Stunden liegt das Team auf Platz 19 mit einem Rückstand von zwölf Runden.

An der Spitze befindet sich SRC Kawasaki eine Runde vor F.C.C. TSR Honda und der bestplatzierten Yamaha von VRD Igol Experiences, wo neben Florian Alt, Nico Terol und Florian Marino im Sattel sitzen.

Nach Stürzen hat sich Suzuki und BMW zurück in die Top-6 gekämpft. Yoshimura SERT Motul und BMW Motorrad World Endurance erhoffen sich nach großer Aufholjagd, teilweise miteinander vereint, noch Chancen auf einen Podestplatz.

Das Ducati-Werksteam um Uwe Reinhardt hatte zwischenzeitlich ebenfalls einen Sturz zu verkraften und ist dadurch und durch weitere technische Probleme auf Platz 11 zurückgefallen. Das Bolliger Team Switzerland liegt weiterhin auf dem zehnten Rang, sechs Runden hinter der führenden Kawasaki.

12h Estoril, Stand nach 7 Stunden