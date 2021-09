Bol d’Or, 21h: Weitere Ausfälle, Suzuki dominiert

Nach den Ausfällen der Werksteams von Kawasaki, BMW, Honda, Ducati und Yamaha muss Suzuki den Vorsprung nur noch über die Distanz der 24 Stunden in Le Castellet bringen. Motobox Kremer mit starker Performance.

Yoshimura SERT Motul ist das Team des Wochenendes, denn der amtierende Weltmeister hat bisher alles richtig gemacht. Die Suzuki-Mannschaft sicherte sich am Freitag die Pole-Position für den diesjährigen Bol d’Or, Gregg Black, Sylvain Guintoli und Xavier Simeon fuhren seither ein fehlerfreies Rennen und drei Stunden vor dem Fallen der Zielflagge beim dritten Rennen der Langstrecken-WM 2021 führt die GSX-R1000 mit über 15 Runden Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Hinter SERT fährt MOTO AIN das beste Rennen der Teamgeschichte. Das Yamaha-Team, das im letzten Jahr noch Sieger der Superstock-Klasse war und in diesem Jahr in die EWC-Kategorie wechselte, fährt mit Randy de Puniet, Robin Mulhauser und Roberto Rolfo ein starkes 24-Stunden-Rennen, welches am Ende mit einem Podestplatz gekürt werden könnte. Auf Gesamtrang 6, in der EWC-Klasse auf Platz 3, befindet sich nach 21 Stunden das französische VRD Igol Experiences Team, bei dem neben Florian Marino und Nico Terol der Deutsche Florian Alt auf der Yamaha sitzt.

Alles läuft nach Plan für das Team Motobox Kremer aus Rheinland-Pfalz. Die Mannschaft von Manfred Kremer und Georg Haas belegt nach 21 Stunden den neunten Rang im Rennen, in der EWC-Wertung liegen Benjamin Colliaux, Geoffroy Dehaye und Teamneuling Lukas Walchhütter auf dem hervorragenden vierten Rang. Das bisher beste Ergebnis in der Endurance-WM stammt aus dem Jahr 2018, als das Yamaha-Team in Südfrankreich mit Rang 9 glänzte.

In der Superstock-Klasse wechselte gegen 11 Uhr die Führung, nachdem BMRT 3D Maxxers Nevers über weite Strecken an der Spitze zu finden war. Nach technischen Problemen und einem kurzen Service der Mechaniker ging es hinter dem No Limits Motor Team (Suzuki) zurück auf die 5,673 km lange Strecke. Kurz vor 12 Uhr kam das Suzuki-Team in langsamer Fahrt zurück an die Box, das Schaltgestänge war beschädigt und Kawasaki holte sich die Spitzenposition zurück. Auch das Honda-Team von RAC41-Chromeburner mit Chris Leesch, Greg Fastre und Wayne Tessels kamen an No Limits vorbei und belegten Rang 2. In dieser Klasse ist am Mittag noch alles offen.

Bitteres Ende für das Team Aviobike am Sonntagmorgen. Die Yamaha-Mannschaft hatte sich gerade in die Top-10 der Gesamtwertung auf dem Circuit Paul Ricard gefahren, als die Yamaha R1 nicht mehr wollte. Das Superstock-Team von Giovanni Baggi fuhr unter anderem mit dem Österreicher Patrick Dangl um ein Top-Ergebnis beim Bol d’Or, ein Motorschaden beendete jedoch das Abenteuer.

Auch für das MACO Racing Team ist das 24-Stunden-Rennen kein leichtes Unterfangen. Nach Sturz musste IDM-Pilot Marc Moser das Handtuch werfen, Anthony West und Ondrej Jezek kämpften in der Zwischenzeit mit der Technik an der Yamaha R1, was mehr als zwei Runden kostete. LRP Poland liegt mit bereits 61 Runden Rückstand auf Suzuki auf dem 18. Rang, doch das Trio Kerschbaumer, Puffe und Krzemien schlägt sich wacker, denn es geht um wichtige Zähler für die BMW-Mannschaft.

Bol d’Or, Stand nach 21 Stunden