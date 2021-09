Lukas Walchhütter: Mit Motobox Kremer zum Bol d’Or 08.09.2021 - 08:46 Von Helmut Ohner

© Ohner Beim Bol d'Or 2021 wird Lukas Walchhütter auf der Yamaha von Motobox Kremer sitzen

Zwei Jahre ist es her, dass Lukas Walchhütter beim Bol d’Or am Start stand. Für das deutsche Team Motobox Kremer wird der Österreicher an der diesjährigen Ausgabe des Langstreckenklassikers teilnehmen.