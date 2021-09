Suzuki gewinnt Bol d'Or, Vorentscheidung gefallen

Die 84. Ausgabe des Bol d’Or war an Dramatik kaum zu überbieten. Suzuki gewinnt das Langstreckenrennen mit großem Vorsprung, während gut die Hälfte des Feldes aus dem Rennen ausscheidet. WM-Vorentscheidung gefallen.

Mit aller Macht gelingt Suzuki beim dritten Saisonrennen der Endurance-Weltmeisterschaft auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet der zweite Saisonsieg. Die Weltmeistermannschaft von 2020 fuhr am gesamten Wochenende an der Spitze des Feldes und nach der Pole-Position am Freitag gelang ein beinahe problemloses Rennen, dass Xavier Simeon, Sylvain Guintoli und Gregg Black mit dem glorreichen Sieg beendeten.

Für Suzuki ist es bereits der 18. Erfolg beim legendären Bol d’Or, das Team von Yohei Kato und Damien Saulnier gelang damit gleichzeitig die Vorentscheidung in der Weltmeisterschaft. Da die Hauptkonkurrenten von Kawasaki, BMW, Yamaha, Ducati und Honda alle vorzeitig aus dem Rennen ausgeschieden sind, konnte Suzuki den Vorsprung auf 36 Punkte zu Platz 2 vergrößern, beim Finale in Most werden noch insgesamt 50 Punkte vergeben.

Das Team Moto AIN erreichte auf dem 5,673 Kilometer langen Kurs in Südfrankreich das bisher beste Ergebnis. Mit den ehemaligen GP-Piloten Randy de Puniet, Robin Mulhauser und Robby Rolfo gelang der Yamaha-Mannschaft Position 2. Der Rückstand auf Suzuki lag am Ende bei 19 Runden.

Das EWC-Podium komplettiert ein weiteres Yamaha-Team, denn VRD IGOL Experiences gelingt mit Florian Marino, Nico Terol und Florian Alt der dritte Rang in der EWC-Klasse, obwohl sie nur auf Gesamtrang 6 ins Ziel kamen. Feiern durfte Rang 3 jedoch auch das siegreiche Superstock-Team von BMRT, die in der Gesamtwertung Rang 3 holten.

Obwohl knapp am Podium vorbei, gibt es beim viertplatzierten Team allen Grund zur Freude, denn das Yamaha-Team von Motobox Kremer sichert sich mit dieser Podition wertvolle WM-Zähler. Kombiniert mit den Superstock-Teams gelingt Lukas Walchhütter, Benjamin Colliaux und Geoffroy Dehaye am Ende Platz 9 mit einem Rückstand von 40 Runden auf den Sieger.

In der Superstock-Klasse ging es in diesem 24-Stunden-Rennen deutlich knapper her. Das Kawasaki-Team von BMRT 3D Maxxers Nevers gewinnt die Klasse und beendet das Rennen klassenübergreifend in den Top-3. Mit dem Ausscheiden von National Motos ist Anthony Loiseau, Jonathan Hardt und Julien Pilot der Titel nach dem vorletzten Event des Jahres bereits nicht mehr zu nehmen. Platz 2 und 3 geht an RAC41-Chromeburner (Honda) und an das No Limits Motor Team (Suzuki).

Ebenfalls im Ziel: MACO Racing landet mit Haudegen Anthony West, Ondrej Jezek und dem zwischenzeitlich ausgefallenen Marc Moser auf Rang 10. Das Metiss-Team landet mit Kevin Trueb auf Platz 15, LRP Poland (Kerschbaumer, Puffe, Krzemien) erreichte letztendlich das Ziel zu Fuß, denn Stefan Kerschbaumer wartete am Ende bis zum Fallen der Ziellinie und brachte die BMW auf Platz 18 ins Ziel.

Ergebnis 84. Bol d’Or

Pos Fahrer, Motorrad Klasse Zeit/Diff 1 Yoshimura SERT Motul (Black, Simeon, Guintoli), Suzuki GSX-R1000 EWC 704 Runden 2 MOTO AIN (de Puniet, Mulhauser, Rolfo), Yamaha YZF-R1 EWC + 19 Runden 3 BMRT 3D Maxxess Nevers (Loiseau, Hardt, Pilot), Kawasaki ZX-10R SST + 23 Runden 4 RAC41-CHROMEBURNER (Leesch, Fastre, Tessels), Honda CBR 1000RR-R SST + 25 Runden 5 No Limits Motor Team (Calia, Scassa, Masbou), Suzuki GSX-R1000 SST + 28 Runden 6 VRD IGOL EXPERIENCES (Alt, Marino, Terol), Yamaha YZF-R1 EWC + 30 Runden 7 OG MOTORSPORTS BY SARAZIN (Plancassagne, Hill, Atsumi), Yamaha YZF-R1 SST + 32 Runden 8 FALCON RACING (Chevalier, Eisen, Millet), Yamaha YZF-R1 EWC + 33 Runden 9 Motobox Kremer Racing (Dehaye, Colliaux, Walchhütter), Yamaha YZF-R1 EWC + 40 Runden 10 MACO RACING Team (West, Moser, Jezek), Yamaha YZF-R1 EWC + 40 Runden 15 METISS JBB (Charpin, Trueb, Pak), Metiss MS20 EVO 21 EXP + 71 Runden 18 Team LRP Poland (Puffe, Kerschbaumer, Krzemien), BMW S 1000 RR EWC + 104 Runden Team Aviobike (Dupuy, Dangl, Muzio), Yamaha YZF-R1 SST DNF YART-Yamaha (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1 EWC DNF ERC Endurance Ducati (Gines, Zanetti, Masson), Ducati Panigale V4R EWC DNF F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Takahashi), Honda CBR 1000RR-R EWC DNF BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Foray, Mikhalchik), BMW M 1000 RR EWC DNF Webike SRC Kawasaki France (Guarnoni, E. Nigon, Checa), Kawasaki ZX-10R EWC DNF Team Bolliger Switzerland (Walraven, Bühn, Thöni), Kawasaki ZX-10R EWC DNF

WM-Stand nach 3 von 4 Rennen

Pos Team Punkte 1 Yoshimura SERT Motul 141 2 VRD IGOL EXPERIENCES 105 3 F.C.C. TSR Honda France 89 4 Webike SRC Kawasaki France

87 5 BMW Motorrad Endurance

84 6 MOTO AIN 72 7 Motobox Kremer Racing 64 8 ERC Endurance Ducati

57 9 MACO Racing Team

54 10 YART-Yamaha

47 12 Team LRP Poland 29 15 Team Bolliger Switzerland 19

Herstellerwertung