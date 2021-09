ERC Ducati: Rossi verletzt, Zanetti springt ein

Für den Franzosen Louis Rossi nahm der Vortest für den Bol d’Or ein schlechtes Ende. Nach einem Sturz muss er auf den Langstreckenklassiker verzichten und wird bei ERC Ducati durch den Italiener Lorenzo Zanetti ersetzt.

Der Franzose Louis Rossi, der sich vor wenigen Tagen bei den Vortests für den Bol d'Or in Le Castellet verletzt hat, wird für den Rest der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen. Der italienische Fahrer Lorenzo Zanetti wird seinen Platz im Sattel der Panigale V4R von ERC Endurance-Ducati einnehmen.

Zanetti wird nicht nur am 18. und 19. September stattfinden Bol d'Or für das Ducati-Werksteam im Einsatz sein, sondern auch beim Finale der Endurance-Weltmeisterschaft im tschechischen Most (10. Oktober), das als Ersatz für das wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagten Acht-Stunden-Rennen in Suzuka ins WM-Programm genommen wurde.

Der 34-jährige Italiener aus Brescia kennt die Panigale als Testfahrer für Ducati Corse in- und auswendig. Er war maßgeblich an der Entwicklung der V4R für die Superbike-WM und auch für die Langstreckenversion beteiligt.

In den frühen 2000er Jahren debütierte er in der italienischen Meisterschaft und wechselte dann in die 125er-Weltmeisterschaft. Bevor er in die heimische Meisterschaft zurückkehrte, glänzte er in der Supersport-Weltmeisterschaft, die er 2015 als Dritter beendete. Momentan liegt er an der zweiten Stelle der italienischen Superbike-Meisterschaft.

In der Endurance-WM war sein Name erst einmal in der Nennliste zu finden. Zanettis einzige Erfahrung im Langstreckensport stammt aus dem Jahr 2014. Damals fuhr er gemeinsam mit Kosuke Akiyoshi und Jonathan Rea für F.C.C. TSR Honda in Suzuka. Das Team qualifizierte sich auf Platz 3, wurde aber nur 40. nachdem Akiyoshi gestürzt war.