6h Most: BMW geht in der Anfangsphase aufs Ganze

Der dreifache IDM-Champion Ilya Mikhalchik brachte BMW in Most in Führung

Das BMW Motorrad World Endurance Team führt beim Saisonfinale der Endurance-WM in Most nach der ersten Stunde. WM-Leader Suzuki hat hingegen alles unter Kontrolle, Yoshimura SERT liegt deutlich vor VRD IGOL Experiences.

YART-Yamaha konnte die hart erkämpfte Pole-Position für das Sechs-Stunden-Rennen in Most erneut nicht umsetzen. Marvin Fritz erwischte einen schlechten Start und fiel bis ins Mittelfeld zurück. An die Spitze fuhr sich hingegen der aktuelle Endurance-Weltmeister Suzuki. Gregg Black setzte sich durch und führte für Yoshimura SERT Motul in der Anfangsphase das Rennen an. Für die Mannschaft von Damien Saulnier und Yohei Kato geht es in Most darum, den Titel nach Hause zu fahren.

Herausforderer YRD IGOL Experiences hatte wie die Werksmannschaft von YART einen schlechten Start. Florian Alt schaffte es nicht, an der Spitzengruppe dranzubleiben, er fand sich in der ersten Stunde über lange Zeit im Zweikampf mit Haudegen Anthony West (MACO Racing) wieder.

Schlecht verlief die Startphase auch für das Team Bolliger aus der Schweiz. Bereits nach 20 Minuten stürzte Jan Bühn in Kurve 2 schwer. Nach einer kurzen Reparatur In der Wertung nach der ersten Stunde steht das Kawasaki-Team auf Rang 23.



An der Spitze führt nach 60 Minuten das BMW-Werksteam von Werner Daemen. Ilya Mikhalchik übernahm nach einigen Minuten die Führung und holte auf der M 1000 RR einen ersten kleinen Vorsprung hinaus. Markus Reiterberger übernahm das Motorrad von Mikhalchik nach 56 Minuten. YART kämpfte sich zurück in die Spitzengruppe auf Rang 2, Karel Hanika übernahm die R1 von Marvin Fritz, der Tscheche fiel jedoch wieder auf Platz 6 zurück.

F.C.C. TSR Honda liegt nach einer Stunde auf Rang 2, knapp vor Yoshimura SERT und Wojcik Racing (Yamaha), die mit Gino Rea und Sheridan Morais stark in das Rennen starteten. ERC Ednurance Ducati belegt Position 7.

6h Most, Stand nach einer Stunde