24h Spa: 39 Teams jagen über die Ardennen-Achterbahn

Am kommenden Wochenende ist es so weit: Das Comeback der Endurance-Weltmeisterschaft in Spa-Francorchamps verspricht eine gigantische Show. Der Triumph beim 24-Stunden-Rennen in den Ardennen bringt Ruhm und Ehre.

Vor fast 20 Jahren fand auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps letztmals ein 24-Stunden-Rennen für Motorräder statt. Im Jahr 2003 fuhr die Langstrecken-WM zum 30. Mal in Spa, damals siegten Oliver Four, Sebastien Gimbert Nicolas Dussauge auf Suzuki. Insgesamt kommt der japanische Motorradhersteller auf elf Siege in den Ardennen, nur Honda hat einen Erfolg mehr auf dem Konto. Sie führen die Bestenliste mit zwölf Siegen an. Kawasaki und Yamaha gewannen jeweils sechs- bzw. einmal in Spa.

So viel zur Geschichte. Am Pfingstwochenende kehrt die Endurance-WM zurück nach Belgien, dort wird das langersehnte Comeback der «24h Spa EWC Motos» auf der knapp sieben Kilometer langen Berg-und-Tal-Bahn gefeiert.

Als WM-führende Mannschaft kommt das Team Yoshimura SERT Motul zum zweiten Saisonrennen. Das Team von Damien Saulnier und Yohei Kato gewann das 24-Stunden-Rennen in Le Mans; die drei Piloten Xavier Simeon, Sylvain Guintoli und Gregg Black konnten bereits bei den Testfahrten vor einer Woche zeigen, dass mit ihnen zu rechnen ist. Für Simeon ist es zudem ein Heimrennen mit besonderem Ansporn: Sein Vater Michel gewann das Rennen in Spa 1995 auf Honda gemeinsam mit Stephane Mertens und Jean-Michel Mattioli.

Nur acht Punkte hinter dem 17-fachen Endurance-Weltmeister SERT steht das Yamaha Austria Racing Team in der Gesamtwertung. Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa zählen auf jeder Strecke zu den Favoriten, so wird ihnen die einzigartige Ardennen-Achterbahn auch keine großen Probleme bereiten. Beim Test in Spa landete YART auf Position 3 hinter Suzuki und BMW.

Das BMW-Werksteam von Werner Daemen ist für das kommende Wochenende ebenfalls hoch im Kurs. Markus Reiterberger setzte vergangene Woche mit einer Rundenzeit von 2:20,344 Minuten einen neuen Rekord in Spa. Ein durchschnittliches Tempo von 179,66 km/h bringt die Endurance-WM auf ein ganz neues Level, denn selbst in der MotoGP-Klasse sind diese Werte von großer Seltenheit. Gemeinsam mit Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni kämpft Reiterberger um den stark erhofften Heimsieg für das belgische Team.

Mit F.C.C. TSR Honda (Hook, Di Meglio, Rea), Webike SRC Kawasaki France (De Puniet, Marino, Masson) und ERC Endurance Ducati (Fores, Checa, Zanetti) sind drei weitere Hersteller mit großen Werksteams und herausragenden Fahrern am Start.

Auch die Privatmannschaft von Bolliger Switzerland (Bühn, Pellijeff, Thöni) wird mit der Kawasaki ZX-10R um ein starkes Ergebnis im Rennen kämpfen. Nach dem Auftakt in Le Mans steht das Team von Kevin Bolliger auf Position 4 in der WM-Wertung. Als einziges deutsches Team neben der ERC-Mannschaft steht Motobox Kremer Racing (Yamaha) mit Stefan Ströhlein, Lukas Walchhütter und dem Franzosen Geoffroy Dehaye in den Ardennen am Start.

In der Superstock-Kategorie sorgte zuletzt Philipp Steinmayr für Aufsehen. Der 28-jährige Österreicher gewann in Le Mans sensationell mit seinem Team 18 Sapeurs Pompiers sowie den Teamkollegen Hugo Clere und Baptiste Guittet die Superstock-Klasse. Auch in Spa wird die Yamaha-Truppe zu den Favoriten gehören.

Am Dienstag werden die EWC-Teams die Gelegenheit erhalten, an einem privaten Training teilnehmen zu können. Das Rennwochenende beginnt am Donnerstag mit dem freien Training, dem ersten Qualifying und dem Nachttraining. Am Freitag folgt das zweite und entscheidende Qualifying. Das Warm-up am Samstagmorgen läutet den Renntag ein, um 13 Uhr wird das 24-Stunden-Rennen mit dem klassischen Le Mans-Start aufgenommen.

Die komplette Startliste für das 24-Stunden-Rennen in Spa gibt es hier: www.fimewc.com (provisorisch)

Zeitplan 24h Spa-Francorchamps

Donnerstag, 2. Juni

10:00 - 12:00 Uhr – Freies Training 1

15:40 - 17:30 Uhr – Qualifying 1

21:40 - 24:00 Uhr – Nachttraining

Freitag, 3. Juni

11:25 - 13:15 Uhr – Qualifying 2

Samstag, 4. Juni

9:00 - 9:45 Uhr – Warm-up

13 Uhr – Start 24-Stunden-Rennen

Sonntag, 5. Juni

13 Uhr – Zielankunft

WM-Stand nach 1 von 4 Rennen: