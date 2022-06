BMW vor 24h Spa: «Bike gut, Fahrer sind in Topform»

Das BMW-Werksteam ist in Belgien zu Hause. Für das zweite Saisonrennen der EWC in Spa-Francorchamps lastet nach dem Ausfall in Le Mans also doppelt so viel Druck auf den Schultern der Mannschaft von Werner Daemen.

Beim Test vor zwei Wochen auf dem knapp sieben Kilometer langen Kurs in den Ardennen setzte das BMW Motorrad World Endurance Team mit Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni mit 2:20,3 Minuten die Bestmarke. Auch wenn das F.C.C. TSR Honda-Team (Di Meglio, Rea, Hook) am Dienstag bei den privaten Trainings vor dem Rennwochenende mit 2:19,740 Minuten die Messlatte höher legte, gilt das Motorrad mit der Startnummer 37 als großer Favorit. Besonders durch den sparsamen Umgang mit dem Kraftstoff steht die M 1000 RR auf dem Hochgeschwindigkeitskurs im Fokus.

«Nach dem super Test, den wir in Spa hatten, sind wir natürlich höchst motiviert. Wir sind die besten Runden gefahren, haben auch die beste Rennpace an den Tag gelegt. Wir konnten gut mit den Reifen arbeiten. Wir haben ein gutes Paket gefunden, das für uns passt. Nun geht es nur noch darum, ein paar Kleinigkeiten am Bike zu verbessern», betonte Markus Reiterberger.

«Spa ist eine klasse Rennstrecke, und ich freue mich riesig auf das Rennen. Doch 24 Stunden sind lang und hart, vor allem auf dieser Strecke», so der Bayer. «In der Nacht wird es spannend, denn es ist relativ dunkel. Doch das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen. Ich hoffe, dass wir auf alle Fälle um das Podium, wenn nicht sogar um den Sieg kämpfen. Das ist unser Ziel.»

Ilya Mikhalchik legte extra vor dem 24-Stunden-Rennen in Spa eine größere Motorrad-Pause ein, um bestens vorbereitet nach Belgien zu kommen. «Meine Vorbereitung auf Spa war sehr gut, und es war vollkommen anders als die Zeit vor Le Mans. Denn in den drei Wochen vor Le Mans hatte ich drei Rennwochenenden in Folge, und als ich zum 24-Stunden-Rennen kam, war der Ladestand meiner inneren Batterie bei vielleicht 60 Prozent», erklärte Mikhalchik vor dem Rennwochenende.

«Ich freue mich sehr darauf, nach dem Test wieder nach Spa zurückzukehren und mit diesem schönen Bike auf dieser schönen Strecke zu fahren», schwärmte der dreifache IDM Superbike-Meister. «Hoffen wir, dass wir mehr Glück als in Le Mans haben. Ich hoffe, dass wir ein starkes Ergebnis einfahren.»

Der dritte Fahrer im Bunde ist Jeremy Guarnoni aus Frankreich. Er ist voller Vorfreude auf das zweite Saisonrennen: «Wir freuen uns riesig auf dieses Rennen. Für das gesamte Team und auch für mich wird dies das aufregendste Rennen, denn es ist schon so lange her, seit zum letzten Mal in Spa gefahren wurde.»

«Wir wissen, dass ein 24-Stunden-Rennen wirklich lang ist, und wir müssen auch abwarten, wie es in der Nacht sein wird», gibt der 29-Jährige zu bedenken. «Wir sind dort noch nicht bei Nacht gefahren, und es gibt nicht besonders viel Licht. Doch insgesamt bin ich wirklich zuversichtlich. Ich hoffe, dass wir den Sieg holen können – vor allem, weil es das Heimrennen des Teams ist.»

«Wir haben uns in allen Aspekten intensiv auf das Rennen in Spa vorbereitet. Ich denke, dass wir sehr gut gerüstet sind. Das Bike ist gut, die Fahrer sind in Topform. Sie alle haben in den letzten Rennen der nationalen Meisterschaften gewonnen oder sind auf das Podium gefahren», freute sich Teamchef Werner Daemen. «Für mich sieht also alles bestens aus. Aber wir sprechen über Spa. Das Wetter wird eine Lotterie. Doch ich denke, dass wir gut auf alle Bedingungen vorbereitet sind.»

Zeitplan 24h Spa-Francorchamps

Donnerstag, 2. Juni

10:00 - 12:00 Uhr – Freies Training 1

15:40 - 17:30 Uhr – Qualifying 1

21:40 - 24:00 Uhr – Nachttraining

Freitag, 3. Juni

11:25 - 13:15 Uhr – Qualifying 2

Samstag, 4. Juni

9:00 - 9:45 Uhr – Warm-up

13 Uhr – Start 24-Stunden-Rennen

Sonntag, 5. Juni

13 Uhr – Zielankunft

WM-Stand nach 1 von 4 Rennen: