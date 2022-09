Hämpu-Bolliger-Biografie: «Das Team ist der Star!»

Hanspeter Bolliger kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. 45 Jahre betrieb der Eidgenosse Motorsport auf höchstem Niveau. Jetzt kann man seine unglaublichen Höhenflüge und desaströsen Niederlagen nachlesen.

Rennsport ist das Leben von Hanspeter Bolliger, zumindest seit er als Zehnjähriger ein Rasenrennen besucht hatte. Nach dieser Initialzündung wollte Hämpu wie er landauf, landab von seinen Freunden und Fans genannt wird, unbedingt Rennfahrer werden. Im Alter von 20 Jahren startete er mit einem sechsten Platz beim Sembrancher Bergrennen seine Karriere.

Immer wieder wollte der hoffnungsvolle Nachwuchspilot mangels Finanzen und vieler Stürze den Helm an den Nagel hängen, doch der in Waltwil (Kanton Bern) geborene Eidgenosse schaffte es irgendwie immer, am Saisonbeginn an der Startlinie zu stehen. 1981 konnte er sich zum ersten Mal eine fabrikneue Maschine leisten, mit der er sich bei Interrennen rasch einen Namen machte.

Im Jahr darauf bestritt Bolliger in Imola seinen ersten Langstreckenbewerb. Obwohl nur zu zweit auf der Moko-Suzuki, durfte man sich nach 24 Stunden über den zehnten Platz freuen. Einen speziellen Platz in seiner Rennhistorie stellt das 24-Stunden-Rennen in Barcelona 1982 dar. Bei brütender Hitze erreichte man als Zweimann-Team Rang 7. Dieses Ereignis war der Anfang einer Sucht, die Hämpu nie mehr loslassen sollte.

Der Rest ist längst Motorsportgeschichte, die von Rolf Lüthi penibelst recherchiert und in ein Buch gegossen wurde. Im 224 Seiten umfassenden Werk haben Fans nun die Gelegenheit, die ganze verrückte, mitreißende, inspirierende Geschichte von Hanspeter Bolliger von der Kindheit im Dorf Waltwil bis zu seinem Rücktritt als Teamchef im Herbst 2020 nachzulesen.

Und es sind unglaubliche Geschichten, die der gelernte Automechaniker in den 45 Jahren als Rennfahrer und Teamchef erlebt hat. So sah er zum Beispiel 1983 keine einzige Zielflagge und 1986 ist sein Team pleite, nachdem das Motorrad bei einem Brand vernichtet wurde. Nur dank einer Spendenaktion kann das Aus seiner motorsportlichen Karriere verhindert werden.

In Folge sollte der zweifache Familienvater – Sohn Kevin hat mittlerweile das Team übernommen – nach einem Rennen zur Langstrecken-Weltmeisterschaft einige Male neben seinen Fahrern auf dem Podest stehen. 2005 und 2010 wird das Bolliger Team Switzerland trotz härtester Konkurrenz als reine Privatmannschaft sogar Vize-Weltmeister, 2009 und 2014 WM-Dritter.

«Hämpu Bolliger: Das Team ist der Star!» oder die gesamte Laufbahn des Schweizers zwischen zwei Buchdeckeln: Es ist eine der längsten Karrieren in der Geschichte des Schweizer Motorrad-Rennsports. Hämpu Bolliger erzählt von unglaublichen Höhenflügen genauso wie von desaströsen Niederlagen und erinnert sich an unglaubliche Anekdoten.

Zu beziehen ist das Buch (224 Seiten in Farbe, Format 220 x 310 mm) zum Preis von 55 Schweizer Franken (exkl. Versandkosten) im Shop der Bolliger-Homepage, per E-Mail und direkt bei Hämpu Bolliger unter der Telefonnummer 0041 79 6844092 (auf Wunsch auch mit Widmung oder Autogramm) oder bei einem der Events des Bolliger Teams.

Die Buchvorstellung ist öffentlich und findet am Samstag, dem 15. Oktober 2022, um 19.00 Uhr im Stammlokal des Bolliger Teams, im Restaurant Löwen, Hauptstraße 20, 3251 Ruppoldsried, statt.