Marvin Fritz (Yamaha): «Das könnte den Sieg kosten»

Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Karel Hanika und Niccolo Canepa schnappte sich Marvin Fritz auf der YART-Yamaha am Freitag in Spa-Francorchamps die EWC-Pole. Die Chancen auf ein gutes Rennergebnis stehen also gut.

Mit einem neuen Rundenrekord von 2:18,552 Minuten fuhr die aktuelle EWC-Weltmeister-Mannschaft YART am Freitag auf der 6,9 km langen Piste in Spa auf die Pole-Position. Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa stellten die Yamaha R1 des österreichischen Teams mit einem Vorsprung von fast 0,7 Sekunden auf F.C.C. TSR Honda (Hook, Techer) auf Startplatz 1. Sie haben somit die beste Ausgangslage für das Rennen am Samstag (Start um 13 Uhr MESZ).

Marvin Fritz, der mit seinem Team in Le Mans im April auf Position 3 fuhr, war entsprechend begeistert. «Vor zwei Jahren hat Karel den Rundenrekord aufgestellt, im letzten Jahr war Niccolo der schnellste Pilot und nun habe ich den Rundenrekord aufgestellt», berichtete der IDM Superbike-Meister von 2016. «Wir haben nun die dritte Pole-Position in Folge hier in Spa eingefahren. Es hätte kein besserer Start in das Rennwochenende sein können.»

«Es war jedoch erst das Qualifying, unser Hauptfokus liegt auf dem Rennen», mahnte Fritz anschließend. «Wir wissen, dass es sehr hart wird, weil die Konkurrenz sehr stark sein wird. Außerdem könnte der Kraftstoffverbrauch eine tragende Rolle spielen, denn wenn du einen Boxenstopp mehr benötigst als deine Gegner, könnte das den Sieg kosten.»

In der Gesamtwertung der Langstrecken-WM belegt das Yamaha Austria Racing Team von Mandy Kainz nach dem Qualifying in den Ardennen mit sieben Punkten Rückstand auf Suzuki den zweiten Platz. Der Sieger in Spa erhält 30 Punkte. «Wir werden wie immer unser Bestes geben und dann sehen wir, wo wir am Ende landen», betonte Fritz.

Auch Mandy Kainz war nach dem erfolgreichen Freitag zufrieden. «Was ein Tag! Pole-Position, ein neuer Rundenrekord, fünf Punkte in der Tasche und alle drei Fahrer fuhren unter 2:19 Minuten. Es zeigt unser Potenzial, ich bin extrem stolz auf das ganze Team», lobte der Yamaha-Teamchef. «Alle haben super gearbeitet, nicht nur am Freitag, auch am Donnerstag während des Trainings. Wir haben nun die bestmögliche Ausgangslage für das Rennen. Wir möchten um den Sieg kämpfen und die höchstmögliche Punktzahl erreichen.»

8h Spa, Qualifying-Ergebnis (7. Juni):

1. YART - Yamaha (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, 2:18,587 min.

2. F.C.C. TSR Honda (Hook, Techer), Honda CBR1000 RR-R, 2:19,278

3. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000, 2:19,357

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guintoli), BMW M1000RR, 2:19,820

5. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, 2:20,287

6. Kawasaki Webike Trickstar (Leblanc, Ramos, Gamarino), Kawasaki ZX-10R, 2.21,122

7. KM99 (Marino, de Puniet, Guarnoni), Yamaha YZF-R1, 2:21,361

8. Tati Team Beringer (Clere, Krummenacher, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, 2:21,365

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, 2:22,267

10. Team Etoile (Kamei, Okubo, Watanabe), BMW M1000RR (SST), 2:22,381



Ferner:

23. Motobox Kremer Racing (Vincon, Rubin, Fetz), Yamaha YZF-R1, 2:24,792