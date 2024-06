8h Spa: EWC-Highlight im Free-TV und Stream

Auch in diesem Jahr gastiert die FIM Endurance World Championship auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps. Am Samstag kämpfen sich die Teilnehmer durch einen Acht-Stunden-Sprint. Eine Übersicht des TV-Programms.

Wie in den beiden letzten Jahren startet die Langstrecken-WM auch 2024 in Spa-Francorchamps. Die Rennstrecke in den Ardennen bietet von Natur aus bereits alles, was den Motorsport-Fan begeistert: Massive Höhenunterschiede, Hochgeschwindigkeitskurven und lange Geraden. Außerdem ist die Umgebung der Strecke praktisch aus dem Bilderbuch.

Obwohl es im Gegensatz zu den beiden letzten Jahren in diesem Jahr in Belgien kein 24-Stunden-Rennen für die Langstrecken-WM gibt, bietet der zweite EWC-Lauf 2024 viel Spannung. Das Rennen läuft über acht Stunden und wird am Samstag um 13 Uhr gestartet. Der Zielleinlauf findet entsprechend um 21 Uhr statt, kurz vor dem Eintritt der Dunkelheit.

Insgesamt 37 Teams gehen auf dem 6,985 km langen Kurs an den Start, davon sind 14 Teams in der EWC-Klasse gemeldet und 23 Mannschaften für die seriennahe Superstock-Kategorie. Je sieben Fahrer aus Deutschland und der Schweiz gehen in den Kampf um die Krone in Spa, drei Österreicher sind ebenfalls dabei.

Auch aus Sicht der Hersteller ist für die Fans einiges geboten. Sechs verschiedene Fabrikate nehmen das Rennen am Samstag in Angriff, zwölf Teams setzten auf die Yamaha R1, elf Mannschaften setzen eine Honda Fireblade ein und sieben starten mit der Kawasaki Ninja. Auch BMW und Suzuki sind am Start, je drei Teams haben sich für diese Marken entschieden. Als Einzelkämpfer setzt das Team Aviobike auf eine Aprilia RSV4 1100.

Yoshimura SERT Motul (Suzuki) kommt mit Gregg Black, Etienne Masson und Dan Linfoot als Gesamtführende Mannschaft nach Spa. Direkt hinter Suzuki liegt Yamaha (Fritz, Canepa, Hanika) und BMW (Reiterberger, Mikhalchik, Guintoli) auf den folgenden Positionen.

Wer den Weg in die Ardennen an diesem Wochenende nicht auf sich nehmen kann, um das EWC-Event zu verfolgen, der hat über verschiedene Wege eine Möglichkeit, von zu Hause aus zuzuschauen. Über ServusTV-On wird der gesamte Lauf inkl. Vorbericht und Siegerehrung live gestreamt. Der Kommentar ist hier allerdings englisch.

Über DiscoveryPlus wird das Rennen ebenfalls über die volle länge ausgestrahlt, ein deutscher Kommentar ist hier vorhanden, jedoch ist dieser Webdienst kostenpflichtig. Auch auf den TV-Sendern von Eurosport wird das Rennen gezeigt. Die Startphase wird im Free-TV auf Eurosport 1 zu sehen sein, das restliche Rennen wird jedoch nur auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 gezeigt.

8h Spa, TV-Übersicht:

Samstag, 8. Juni

12.30 – 14.45 Uhr, Vorberichte und Start (Eurosport 1)

15.00 – 21.00 Uhr, Weiterer Rennverlauf, Zielankunft und Siegerehrung (Eurosport 2)