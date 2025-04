Le Mans: Kawasaki problemlos durch die Nacht, BMW 3.

Das Bolliger-Team ist zurück in den Top-10

Der Saisonstart der FIM Endurance-WM wird sicher in die Geschichte eingehen. Neben den spannenden Kämpfen um die Positionen und Punkte in Le Mans, sind vor allem die vielen Stürze ein Wahnsinn.

Nach 17 Stunden führt die Kawasaki-Werksmannschaft das 24-Stunden-Rennen in Le Mans mit einem Vorsprung von über drei Runden an. Während alle Top-Mannschaften Stürze und Probleme verzeichneten, kamen Roman Ramos, Mike di Meglio und Greg Leblanc beinahe ohne Probleme über die bisherige Distanz.

Bei YART steht um 8 Uhr am Morgen ein zweiter Platz auf der Liste. Inzwischen hatte sich die Strecke beinahe komplett abgetrocknet und die Piloten setzten auf Slicks. Marvin Fritz verzeichnete in der Nacht einen zweiten Rennsturz für das Team aus Österreich, doch nach einem kurzen Check nahmen Fritz, Karel Hanika und Jason O’Halloran das Rennen wieder auf.

Auch BMW hatte mit Steven Odendaal und Markus Reiterberger zwei weitere Stürze zu verzeichnen. Die Mannschaft von Werner Daemen setzte sich allerdings in der Nacht auf einem starken dritten Platz feste. Zu Gunsten kam ihnen ein weiterer Sturz von F.C.C. TSR Honda (Perolari, Techer, Hada), die zeitweise Platz 3 übernommen hatten. In der kühlen Nacht, durch Wind und Feuchtigkeit fühlte es sich wesentlich kälter als 9 Grad an, drehten Perolari und Techer unschlagbar starke Runden. Ein Sturz von Corentin Perolari warf die Mannschaft zwischenzeitlich aus den Top-10 der EWC-Gesamtwertung.

Auf Platz 4 und 5 nach 17 Stunden liegen das BMW-Team ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa) und Maxxess by BMRT 3D (Kawasaki) mit Mathieu Gines, Isaac Viñales und Loris Cresson. Neben Weltmeister Yoshimura SERT Motul, die mittlerweile fünf Stürze auf ihrem Konto haben, kämpfte sich besonders stark das Bolliger Team Switzerland zurück in die Top-10. Suzuki hat Rang 8 mit Gregg Black, Etienne Masson und Cocoro Atsumi erreicht, Nico Thöni, Pedro Romero und Alex Toledo stehen mit der Kawasaki auf einem starken neunten Rang.

Für die Motobox Kremer-Mannschaft lief es nach den drei Stürzen von Daniel Rubin in der Anfangsphase wieder besser. Zwischenzeitlich waren Rubin, Bastian Ubl und Mateusz Molik nahe an den Top-10 dran, doch der 19-Jährige Pole stürzte um kurz vor fünf Uhr in der Nacht und viel hart auf den Kopf. Nach 14 Stunden muss das Yamaha-Team mit zwei Piloten um die Zielankunft kämpfen – Platz 15 sieben Stunden vor dem Ende ist dennoch kein Verderben.

Insgesamt sind um 8 Uhr Ortszeit mittlerweile 101 Stürze auf der Strecke passiert, die meisten davon verliefen glimpflich. Zwölf Mannschaften beendeten das erste Rennen der Langstrecken-WM-2025 zu diesem Zeitpunkt bereits. Zwei Safety-Car-Phasen sortierten das Feld in der Nacht.

In der Superstock-Klasse liegen die Honda-Teams National Moto (Suchet, Raymond, Nigon) und Dafy-Rac41 mit Chris Leesch, Kevin Manfredi, Takeshi Ishizuka und Diego Poncet vorne.

Auch Punkte gab es bereits. Nach acht Stunden stand Kawasaki vor YART und BMW an der Spitze, nach 16 Stunden blieb dieses Bild unverändert. Zur Erinnerung: Jeweils die ersten zehn Teams erhalten Punkte nach jeweils einem Drittel und dem zweiten.

24h Le Mans, Stand nach 17 Stunden:

1. Kawasaki Webike Trickstar (Ramos, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, 543 Runden

2. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +3 Runden

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, +8

4. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +12

5. Maxxess by BMRT 3D (Viñales, Gines, Cresson), Kawasaki ZX10R, +20

6. National Motos Honda (Suchet, Raymond, Nigon), Honda CBR1000 RR-R (SST), +21

7. Dafy Rac41 (Leesch, Manfredi, Ishizuka, Poncet), Honda CBR1000 RR-R (SST), +28

8. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Atsumi), Suzuki GSX-R1000R, +29

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +29

10. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, +30



Ferner:

12. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Vietti Ramus, Mohr, Negrier), Yamaha YZF-R1 (SST), +36

15. Motobox Kremer Racing (Rubin, Ubl, Molik), Yamaha YZF-R1, +45

18. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen, Biron), Yamaha YZF-R1 (SST), +49

19. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lemire), Honda CBR1000 RR-R, +50



Ausgeschieden:

Tati Team AVA6 (Clere, Krummenacher, Renaudin), Honda CBR1000 RR-R

WM-Stand EWC nach 16 Stunden (inkl. Qualifying):

1. YART Yamaha, 23 Punkte

2. Kawasaki Webike Trickstar, 20

3. BMW Motorrad World Endurance, 18

4. ERC Endurance, 15

5. Maxxess by BMRT, 11

6. F.C.C. TSR Honda, 9

7. Yoshimura SERT Motul, 9

8. Team Bolliger Switzerland, 7

9. Team PMS99 Yamaha Service, 4

10. Motobox Kremer Racing, 3

11. Mana-au Competition, 3

12. Team Tati AVA6, 3