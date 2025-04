Le Mans: Kawasaki-Sieg wackelt, hat YART eine Chance?

Ein Sturz und eine anschließende Reparatur bei Spitzenreiter Kawasaki Webike Trickstar sorgten in Le Mans nochmal für Aufregung. Kann YART noch einmal einen Angriff auf den Sieg beim EWC-Auftakt in Le Mans starten?

Die 48. Ausgabe der 24-Stunden von Le Mans gestaltete sich als Überlebenskampf. Im ersten Renndrittel sorgten immer wieder Regenschauer für Chaos und viele Stürze. EWC-Weltmeister Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Atsumi) stürzte bisher sechsmal, Yamaha, BMW und Honda mussten mit ihren Werksteams je zwei Stürze verkraften.

Von den Top-Teams war es Kawasaki Webike Trickstar, die 20 Stunden lang ohne großen Dämpfer und beinahe problemlos über die Zeit kamen. Dann die Schrecksekunde: Mike di Meglio stürzte bei trockener aber recht kühler Fahrbahn in Kurve 5 nach 20 Stunden. Der Kawasaki-Pilot konnte die Fahrt jedoch umgehend fortsetzen und die Führung behalten. Doch beim nächsten planmäßigen Stopp mussten die Mechaniker Hand an der Front und am Lenket anlegen, was zwei Runden kostete.

Drei Stunden vor dem Fallen der Zielflagge auf dem 4,185 km langen Circuit Bugatti stehen Roman Ramos, Mike di Meglio und Greg Leblanc damit kurz vor dem großen Erfolg in Le Mans. Auf Platz 2 lauert jedoch das Yamaha Austria Racing Team mit einer Runde Rückstand. Geburtstagskind Marvin Fritz, Karel Hanika und Jason O’Halloran machen sich noch berechtigte Hoffnung auf den Sieg nach 24 harten Stunden.

Platz 3 verlor das BMW-Werksteam von Werner Daemen an die Markenkollegen von ERC Endurance. Nach dem Sturz der Nummer 37 in der Nacht musste der Auspuff gewechselt werden, was einige Minuten in Anspruch nahm. Mikhalchik, Foray und Checa sind damit auf Kurs zum ersten Podium des Teams mit der M1000RR. Markus Reiterberger, Sylvain Guintoli und Steven Odendaal belegen nach 21 Stunden Platz 4, Fünfter ist das Kawasaki-Team Maxxess by BMRT 3D mit Isaac Viñales, Mathieu Gines und Loris Cresson.

In der Schlussphase droht den Fahrern und Teams erneut Regen. Erste Tropfen fielen gegen 12 Uhr Ortszeit, das Rennen geht noch bis 15 Uhr. Wer holt sich den Sieg beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans?

24h Le Mans, Stand nach 21 Stunden:

1. Kawasaki Webike Trickstar (Ramos, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, 682 Runden

2. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +1 Runde

3. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +9

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, +12

5. Maxxess by BMRT 3D (Viñales, Gines, Cresson), Kawasaki ZX10R, +22

6. National Motos Honda (Suchet, Raymond, Nigon), Honda CBR1000 RR-R (SST), +24

7. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Atsumi), Suzuki GSX-R1000R, +24

8. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, +26

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +30

10. Dafy Rac41 (Leesch, Manfredi, Ishizuka, Poncet), Honda CBR1000 RR-R (SST), +31

11. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Vietti Ramus, Mohr, Negrier), Yamaha YZF-R1 (SST), +38



Ferner:

14. Motobox Kremer Racing (Rubin, Ubl, Molik), Yamaha YZF-R1, +51

16. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lemire), Honda CBR1000 RR-R, +52

34. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen, Biron), Yamaha YZF-R1 (SST), +113



Ausgeschieden:

Tati Team AVA6 (Clere, Krummenacher, Renaudin), Honda CBR1000 RR-R