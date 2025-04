Le Mans: Suzuki viermal gestürzt, YART an der Spitze

Das erste Rennviertel beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans 2025 ist Geschichte und an der Spitze sind drei Hersteller innerhalb einer Runde. Suzuki hingegen musste bereits vier Stürze verkraften.

Packende Rennaction auf dem Circuit Bugatti in Le Mans! Das legendäre Motorradrennen über 24 Stunden auf dem 4,1 km langen Kurs hatte eine spektakuläre Startphase zu bieten und forderte bereits einige Opfer. Nachdem es in der ersten Stunde noch geregnet hatte, trocknete die Piste in der Folge immer mehr ab. Doch nach gut 2,5 Stunden setzte erneut Regen ein. Seitdem sind die Wetterbedingungen stetig wechselhaft und sorgen für viele Ausrutscher.

Nach sechs Stunden kämpfen Yamaha und Kawasaki an der Spitze um die Führung. Beide Werks-Mannschaften wechselten sich in den letzten Stunden mehrfach an der Spitze ab. Das Team Kawasaki Webike Trickstar kam bisher mit Mike di Meglio, Roman Ramos und Greg Leblanc ohne größere Probleme über die Runden und auch YART hatte nach dem Ausrutscher von Marvin Fritz in Runde 1 ein solides Rennen. Jason O’Halloran, Karel Hanika und Fritz sorgten bisher die meiste Zeit für die stärkste Pace des Feldes.

Hinter Kawasaki und Yamaha fährt das Honda-Team F.C.C. TSR ein starkes Rennen. Trotz eines Ausrutschers von Taiga Hada nach gut 2,5 Stunden belegt die Mannschaft um 21 Uhr Ortszeit den dritten Platz. Neben YART und KWT ist die Honda-Werksmannschaft als einzige noch mit in der Führungsrunde gelistet.

Auf Platz 4 rangiert das BMW-Werksteam von Werner Daemen. Nach dem Sturz von Sylvain Guintoli musste sich die Truppe zurück durchs Feld kämpfen. Der Franzose, Steven Odendaal und Markus Reiterberger brachten die M1000RR zügig zurück auf Top-5-Kurs. Rang 5 belegt die zweite BMW-Top-Mannschaft von ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa).

Der große Verlierer des EWC-Saisonstarts 2025 ist bisher der Weltmeister. Yoshimura SERT Motul verzeichnete nach sechs Stunden bereits vier Stürze mit teilweise vielen Minuten Boxenaufenthalt zur Reparatur. Zwischenzeitlich belegten Gregg Black, Etienne Masson und Cocoro Atsumi nur Rang 25. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag Suzuki auf Platz 17.

Für weitere Stürze sorgten Max Schmidt (Mana-au Competition-Honda), Randy de Puniet auf der Marc VDS/KM99-Yamaha, TT-Star Michael Dunlop und Enzo Boulom (LRP Poland-BMW) und auch Daniel Rubin, der die Yamaha von Motobox Kremer fährt. Schmidt, der unter anderen auch gemeinsam mit Marco Fetz auf der Fireblade des französischen Teams sitzt, fuhr zu diesem Zeitpunkt in den Top-10.

Während Motobox Kremer (Rubin, Ubl, Molik) inzwischen wieder bis auf Position 21 vorgefahren ist, belegt das Bolliger-Team aus der Schweiz Position 25. Die Kawasaki-Mannschaft lag zu Beginn des Rennens am Ende des Fahrerfeldes.

Ausgeschieden ist mittlerweile das Tati-Team (Honda) mit Randy Krummenacher. Übrigens: Punkte gibt es bereits nach acht und 16 Stunden im Rennen für die besten zehn Teams jeder Klasse.

24h Le Mans, Stand nach sechs Stunden:

1. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, 185 Runden

2. Kawasaki Webike Trickstar (Ramos, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +25 sec

3. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, +47 sec

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, +2 Runden

5. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +6

6. National Motos Honda (Suchet, Raymond, Nigon), Honda CBR1000 RR-R (SST), +7

7. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Vietti Ramus, Mohr, Negrier), Yamaha YZF-R1 (SST), +9

8. Maxxess by BMRT 3D (Viñales, Gines, Cresson), Kawasaki ZX10R, +9



Ferner:

14. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen, Biron), Yamaha YZF-R1 (SST), +12

17. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Atsumi), Suzuki GSX-R1000R, +13

21. Motobox Kremer Racing (Rubin, Ubl, Molik), Yamaha YZF-R1, +17

23. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lemire), Honda CBR1000 RR-R, +19

25. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +20



Ausgeschieden:

Tati Team AVA6 (Clere, Krummenacher, Renaudin), Honda CBR1000 RR-R