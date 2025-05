Exklusiv: Yamaha-Trio für Suzuka Eight Hours ist fix

Yamaha Motor feiert 70-jähriges Jubiläum und will deshalb beim prestigeträchtigen Acht-Stunden-Rennen in Suzuka Anfang August besonders glänzen. SPEEDWEEK.com fand heraus, wer die dritte R1 pilotieren wird.

Die diesjährige Suzuka-Ausgabe ist für Yamaha Motor von besonderer Bedeutung, weil das Unternehmen 70-jähriges Jubiläum feiert. Deshalb wird zum ersten Mal seit 2019 wieder ein Werksteam direkt aus Japan am Acht-Stunden-Rennen teilnehmen.

Jack Miller wurde am vergangenen Wochenende im Rahmen des MotoGP-Events in Silverstone als Fahrer präsentiert. Der Australier wird an der Seite von Katsuyuki Nakasuga fahren. Acht Jahre ist es her, dass Miller bei seinem bislang einzigen Einsatz beim wichtigsten Rennen für die japanischen Motorradhersteller dabei war, 2017 für Honda.

Noch nicht offiziell bestätigt ist der dritte Fahrer im Team. Klar war, dass dieser aus der Superbike-WM kommen wird, wo dieses Jahr sechs Piloten eine Yamaha steuern. SPEEDWEEK.com fand heraus, dass die Wahl auf Andrea Locatelli fiel. Der Italiener gewann im April in Assen sein erstes Rennen in der seriennahen Weltmeisterschaft und eroberte für Yamaha 21 Podestplätze in der Superbike-Klasse. Derzeit ist er als Gesamtfünfter mit Abstand bester R1-Pilot und wird deshalb seinen Werkskollegen Jonathan Rea, Remy Gardner und Dominique Aegerter vorgezogen. 2020 war der 28-Jährige für Yamaha Supersport-Champion, die Teilnahme an einem Rennen zur Langstrecken-WM ist eine neue Erfahrung für ihn.