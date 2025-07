Honda rudert zurück: Nur mit zwei Fahrern in Suzuka

Weil sich Iker Lecuona bei der Superbike-WM in Balaton den linken Unterarm brach, hätte dessen Teamkollege Xavi Vierge beim Suzuka Eight Hours als Ersatz einspringen sollen. Doch es kommt anders.

Mit MotoGP-Ass Johann Zarco, HRC-Testfahrer Takumi Takahashi und Superbike-WM-Pilot Iker Lecuona hatte Honda ein starkes Trio für sein Werksteam beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka an diesem Wochenende nominiert.



Wenige Tage vor dem prestigeträchtigen Event erfuhr diese Aufstellung eine Änderung. Denn Lecuona brach sich bei der Superbike-WM in Ungarn in einem unverschuldeten Sturz Elle und Speiche des linken Arms und ist bereits operiert.

Als Ersatz für den 25-Jährigen nominierte die Honda Racing Corporation Lecuonas SBK-Teamkollege Xavi Vierge. Jetzt disponierte Honda erneut um und teilte mit: «Xavi Vierge wird aus verfahrenstechnischen Gründen nicht teilnehmen.» Auf Nachfragen und die Bitte einer genaueren Erklärung ging das HRC-Team nicht ein.



Das Honda-Werksteam wird also mit einem Duo ausrücken, Zarco und Takahashi müssen sich die sehr anstrengenden acht Stunden teilen.