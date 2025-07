8h Suzuka: Honda- und Yamaha-Werksteams geben Ton an

HRC Honda bestimmt das Tempo am Testtag

HRC Honda vor Yamaha Racing lautete die Reihenfolge nach den fünf Testsitzungen für das Suzuka 8 Hours. Mit YART Yamaha, Yoshimura SERT Motul und BMW Motorrad World Endurance folgen drei permanente EWC-Teams.

Die Bedingungen für das Suzuka 8 Hours sind wegen der großen Hitze und enormen Luftfeuchtigkeit eine besondere Herausforderung, nicht nur für die Piloten. Auch an das Material sollte optimal für das prestigeträchtige Rennen vor den Toren der japanischen Motorradhersteller vorbereitet sein, um am Sonntag die bestmögliche Leistung abzuliefern.

Am Mittwoch wurden den 55 genannten Teams auf dem 5,821 Kilometer langen Suzuka Circuit fünf Trainingssitzungen eingeräumt, um nochmals die Abstimmung der Motorräder zu verfeinern und die Abläufe in der Box zu proben.

Auf der hauseigenen Strecke gaben sich Johann Zarco, Xavi Vierge und Takumi Takahashi vom Honda-Werksteam keine Blöße und markierten in der vierten Session mit 2:05,645 Minuten die Tagesbestzeit. Damit blieben sie zwar unter dem Rundenrekord von Jonathan Rea aus dem Jahr 2019 (2:06,805) aber über der Marke von 2:04,934, die Tetsuta Nagahima im Jahr 2022 aufgestellt hat.

Das Yamaha Racing Team, das mit Jack Miller, Andrea Locatelli und Katsuyuki Nakasuga seit 2019 erstmals wieder werksseitig am Acht-Stunden-Rennen teilnimmt, um Honda den Sieg nicht kampflos zu überlassen, landete mit 2:05,981 auf dem zweiten Platz.

Unmittelbar dahinter folgen mit dem vorjährigen Zweiten Yamalube YART Yamaha EWC Official Team (Karel Hanika, Marvin Fritz, Jason O’Halloran), den Titelverteidigern Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Dan Linfoot, Cocoro Atsumi) und BMW Motorrad World Endurance mit Markus Reiterberger, Michael van der Mark und Steven Odendaal drei Mannschaften aus Europa.

«Heute war ein guter Tag! Nach dem Test vor einigen Wochen waren wir etwas verwirrt, weil wir so viele Dinge ausprobiert hatten. Heute war jeder Schritt, den wir gemacht haben, einer in die richtige Richtung. Wir haben uns nur auf das Renntempo konzentriert, und unsere Läufe waren schneller als letztes Jahr und konstant», so das Statement von YART Yamaha.

Resultat

1. HRC Honda, 2:06,645 min.2. Yamaha Racing Team, 2:05,981. 3. YART Yamaha, 2:06,489. 4. Yoshimura SERT Motul, 2:06,559. 5. BMW Motorrad World Endurance, 2:06,728. 6. Astemo Pro Honda SI Racing, 2:06,940. 7. SDG-Ducati Team Kagayama, 2:06,967. 8. Team ATJ with docomo Business, 2:07,042. 9. AutoRace Ube Racing Team, 2:07,137. 10. SDG Team HARC-PRO Honda, 2:07,158. 11. F.C.C. TSR Honda France, 2:07,474. 12. Team Suzuki CN Challenge, 2:07,492. 13. ERC Endurance #6, 2:07,587. 14. Honda Dream RT Sakurai, 2:07,616. 15. S-Pulse Dream Racing, 2:07,803. Ferner: 16. Eld Marc VDS Racing Team/KM99, 2:07,830. 17. Kawasaki Webike Trickstar, 2:08,261. 36. Motobox Kremer Racing #65, 2:10,791.