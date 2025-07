Suzuka 8 Hours: TT-Sieger Davey Todd macht das Rennen

Davey Todd wird im Team «AutoRace Ube Racing» beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka sein Debüt in der Langstrecken-WM geben, nachdem er sich in einem Zweikampf gegen Ivo Lopes durchgesetzt hat.

Weil sich Hannes Soomer bei der IDM-Veranstaltung in Oschersleben eine Handverletzung zugezogen hatte und ein Einsatz beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka ein zu großes Risiko dargestellt hätte, musste sich das japanische Superbike-Team «AutoRace Ube Racing» kurzfristig um einen ebenbürtigen Ersatz für den Esten umsehen.

Zur Auswahl standen der in der spanischen Superbike-Meisterschaft engagierte Portugiese Ivo Lopes, den die beiden «AutoRace Ube Racing»-Fahrer Loris Baz und Naomichi Uramoto vorgeschlagen hatten, und der britische TT-Sieger und BSB-Pilot Davey Todd, der auf Empfehlung von BMW die Reise nach Japan antrat. Wer von beiden am Mittwoch beim Test der schnellere Pilot ist, sollte den Zuschlag bekommen. Für sie gab es also ein Rennen vor dem Rennen.

«Aufgrund der Abwesenheit von Hannes Soomer, haben wir Ivo Lopes und Davey Todd eingeladen. Sie haben am Mittwoch am Test teilgenommen. Danach haben wir beschlossen, dass Davey Todd für uns fahren wird. Wie Sie sich vorstellen können, befinden wir uns in einer schwierigen Situation, aber wir werden als Team zusammenhalten und um einen Podiumsplatz kämpfen», so die kurze Erklärung der Teamverantwortlichen.

Todd, der dieses Jahr zu Beginn der Tourist Trophy das Superbike-Rennen gewonnen hat, wird sich mit Baz und Uramoto während des herausfordernden Rennens die Suzuki mit der Startnummer 76 teilen. Für den 29-jährigen Engländer ist es die Premiere in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Am Testtag belegte die Mannschaft den neunten Platz.

Resultat

1. HRC Honda, 2:06,645 min.2. Yamaha Racing Team, 2:05,981. 3. YART Yamaha, 2:06,489. 4. Yoshimura SERT Motul, 2:06,559. 5. BMW Motorrad World Endurance, 2:06,728. 6. Astemo Pro Honda SI Racing, 2:06,940. 7. SDG-Ducati Team Kagayama, 2:06,967. 8. Team ATJ with docomo Business, 2:07,042. 9. AutoRace Ube Racing Team, 2:07,137. 10. SDG Team HARC-PRO Honda, 2:07,158. 11. F.C.C. TSR Honda France, 2:07,474. 12. Team Suzuki CN Challenge, 2:07,492. 13. ERC Endurance #6, 2:07,587. 14. Honda Dream RT Sakurai, 2:07,616. 15. S-Pulse Dream Racing, 2:07,803. Ferner: 16. Eld Marc VDS Racing Team/KM99, 2:07,830. 17. Kawasaki Webike Trickstar, 2:08,261. 36. Motobox Kremer Racing #65, 2:10,791.

Zeitplan Suzuka 8 Hours (Ortszeit)

Freitag, 1. August

08:30 – 10:30 Uhr Freies Training

12:00 – 13:30 Uhr Qualifying 1

15:30 – 17:00 Uhr Qualifying 2

18:30 – 19:50 Uhr Freies Nachttraining

Samstag, 2. August

14:15 – 15:00 Uhr Freies Training

15:30 – 17:00 Uhr Top-10-Trial

Sonntag, 3. August

08:30 – 09:15 Uhr Warm-up

11:30 – 19:30 Uhr Rennen