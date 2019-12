Enduro

Manuel Lettenbichler: Beförderung ins KTM-Werksteam

Der deutsche Enduro-Könner Manuel Lettenbichler ist Dank seiner starken Leistungen 2019 ab sofort Mitglied des Red Bull-KTM-Enduro-Werksteams.

Manuel Lettenbichler sorgt wenige Tage vor Weihnachten für ein absolutes Novum. Der erst 21 Jahre alte Bayer ist erster deutscher Fahrer im offiziellen Enduro-Werksteam von Red Bull-KTM. Der Sohn von Ikone Andreas Lettenbichler etablierte sich 2019 endgültig in der Weltspitze, gewann im Rahmen der World Enduro Super Series (WESS) die Events «Romaniacs» und «GetzenRodeo» und holte sich mit drei weiteren Podiums auch den souverän Gesamtsieg in der prestigeträchtigen Extrem-Enduro-Serie.

Dazu holte er den Sieg bei der «AMA Extrem Offroad Grand Championship» in den USA. Im Alter von 18 Jahren gewann der Deutsche bereits die FIM Junioren Super-Enduro-WM mit 15 Siegen in 18 Rennen.

Lettenbichler wird 2020 und 2021 somit Teamkollege von Jonny Walker Josep Garcia und Nathan Watson. Für die neue Saison sind wieder Starts als Titelverteidiger bei der WESS sowie Einsätze in der US-amerikanischen AMA-Serie geplant. Unterzeichnet wurde Lettenbichlers Vertrag bei KTM-Offroad-Vice-Präsident Robert Jonas in den Räumlichkeiten der Rennabteilung in Mundafing. Als Teammanager der Werkstruppe fungiert der italienische Ex-Star Fabio Farioli.

«Ich bin wirklich aufgeregt und überwältigt, dass ich jetzt Mitglied des Red Bull-KTM-Werksteam für 2020 und darüber hinaus bin», jubelt Lettenbichler. «Seit ich Enduro-Rennen fahre, bin ich stets auf KTM-Bikes unterwegs gewesen. Es fühlt sich so gesehen an, als würde das nächste Kapitel meiner Karriere jetzt beginnen. Es ist wirklich ein Team, zu dem ich schon lange aufgesehen habe.»

Bisher war Lettenbichler mit Unterstützung von KTM unterwegs, jedoch nicht Teil des offiziellen Werksteams. «Wir haben in den vergangenen beiden Jahren bereits eng zusammengearbeitet, daher weiß ich auch, wie professionell die Jungs in diesem Team sind. Ich freue mich, dass es nun ein noch engeres Verhältnis in der Zusammenarbeit geben wird. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und weiß schon jetzt, dass es viel Spaß machen wird, zu versuchen den Titel zu verteidigen. Ich kann es nicht erwarten, bis es losgeht», schwärmte der 21-Jährige.