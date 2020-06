ServusTV zeigt am Sonntag «Best of Erzbergrodeo 2019»

Am Sonntag wäre die 26. Ausgabe des Red Bull Erzbergrodeos über die Bühne gegangen, doch die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass die Motoren dieses Jahr still bleiben. ServusTV zeigt dafür die Highlights aus 2019.

Nach der Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr wurde das legendäre Red Bull Erzbergrodeo, das einmal jährlich in der Nähe der kleinen Ortschaft Eisenerz in der Steiermark ausgetragen wird, in die Verantwortung neuer Organisatoren gegeben. Streckenchef Hans Werth übergab den Staffelstab nach einem viertel Jahrhundert an Wolfgang Thaller und Georg Adamek, die an diesem Wochenende die 26. Ausgabe des härtesten Enduro-Events der Welt organisiert hätten, wenn COVID 19 nicht aufgetaucht wäre.

500 Fahrer wären am Sonntag um 14 Uhr an den Start gegangen und hätten versucht die etwa 30 Kilometer durch Stein und Fels zu meistern. Erfahrungsgemäß schaffen es nur ein Dutzend bis ins Ziel und die erfolgreichen Piloten kommen völlig erschöpft von diesem Abenteuer zurück. Bereits 1995 begeisterten die besten Enduro-Piloten das Publikum in Österreich und der legendäre Alfie Cox aus dem fernen Südafrika feierte mit seiner KTM einen gigantischen Erfolg. Es war der Startschuss eines einzigartigen Events.

Beim Sender ServusTV gehört das Erzbergrodeo, neben der MotoGP und der Superbike-WM, zu den sportlichen Höhepunkten im Programm. Der österreichische TV-Sender bringt das Großereignis jedes Jahr in die Wohnzimmer tausender Motorsportfans. Um den Zuschauern auch in diesem Jahr und gerade in dieser schwierigen Zeit während der Corona-Pandemie eine gute Unterhaltung zu bieten, werden für die Zuschauer aus Österreich am Sonntag, 14. Juni, um 14 Uhr die Höhepunkte des Red Bull Erzbergrodeos ausgestrahlt. In Deutschland beginnt die Sendung um 15:45 Uhr.