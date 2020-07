Die Red Bull Romaniacs 2020 findet im Oktober statt

Der Corona-bedingte Lockdown hat den ursprünglichen Renntermin im Juli unmöglich gemacht. Die Red Bull Romaniacs Vertical Madness Edition soll nun von 27. bis 31. Oktober über die Bühne gehen.

Den außergewöhnlichen Umständen und den Covid-19-Vorgaben folgend, ist in diesem Jahr nicht nur der Termin ungewohnt. So wird es den traditionellen Enduro-Cross-Prolog in der Altstadt von Sibiu nicht geben. Diese spektakuläre Qualifikation vor tausenden Zusehern fällt den Abstandsregeln zum Opfer. Stattdessen wird es eine zirka 20 Kilometer lange Offroad-Qualifikation geben, in der die Startreihenfolge der einzelnen Rennklassen festgelegt wird.



Auch im Fahrerlager, bei der Organisation und in den Servicebereichen werden Abstandsregeln und alle weiteren Covid-19-Bestimmungen angewendet und durchgesetzt.

Das Startfeld wird im Herbst teilweise neu zusammengesetzt. Denn obwohl die Nennungen grundsätzlich gültig bleiben, haben manche Sportler ihre Nennung aufgrund der schwierigen Situation der vergangenen Monate zurückgezogen. Und so ist die Online-Anmeldung für den Oktober-Termin erneut für alle Klassen geöffnet worden – solange der Vorrat reicht.

Die Top-Stars der Szene werden auf jeden Fall alles tun, um im Oktober in Sibiu zu sein. Denn die Red Bull Romaniacs wird in diesem Jahr zum finalen Kräftemessen einer sehr kurzen Hard-Enduro-Saison. Nach dem Hawkstone Park Cross-Country, dem Extreme XL Lagares und dem Hixpania Hard Enduro ist die Red Bull Romaniacs das Finale der WESS Enduro World Championship.

«Ich bin froh, dass wir kühlen Kopf bewahrt und die Veranstaltung zu guter Letzt doch sichergestellt haben», sagte Martin Freinademetz, der Erfinder der prestigeträchtigen Offroad-Rallye: «Wir haben auch während des Lockdowns an der Strecke sowie den Kontroll- und Service-Punkten gearbeitet – das sind insgesamt mehr als 1000 km Trails in schwerstem Gelände. Da wir die Abstandsregeln in der Abgeschiedenheit der Wälder problemlos einhalten konnten, waren die Corona-Maßnahmen für uns an sich kein Problem. Allerdings wussten wir nicht, ob sich die Arbeit am Ende auszahlt, ob wir überhaupt eine Rallye haben werden. Ich freue mich für die Teilnehmer und das Team, dass wir im Oktober nun doch noch die Red Bull Romaniacs durchführen können.»

Der Herbsttermin ist eine außerplanmäßige Rückkehr zu den Wurzeln der Rallye. Denn die erste Red Bull Romaniacs im Jahr 2004 hat ebenfalls im Oktober stattgefunden. Martin Freinademetz verspricht ein intensives Naturerlebnis: «Im Herbst ist es in den Karpaten am schönsten.»