Fantic XEF 250: Viertakt-Enduro mit Yamaha-Technik

Auf Facebook sind erste Bilder und Infos zur Fantic XEF 250 aufgetaucht. Motor und Aluchassis basieren auf der Yamaha WR250F, zahlreiche Komponenten kommen aus Japan.

Vor dem Hintergrund, dass Yamaha den europäischen Enduromarkt in Zusammenarbeit mit Fantic beschicken will, ist nach der Fantic XE 125 (Zweitakt-Enduro) nun die XEF 250 entstanden.

Der Viertaktmotor mit elektrischem Anlasser und dem charakteristisch nach hinten gekippten Zylinder und dem umgedrehten Zylinderkopf (Einlass vor dem Zylinder, Auslass hinten) stammt unverkennbar von Yamaha. Ebenso ist der Alurahmen unverkennbar eine Yamaha-Konstruktion.

Weitere Komponenten wie die Federelemente von KYB, die DID-Felgen und die Nissin-Bremsen stammen von japanischen Zulieferern. Die Federwege sind mit 310/317 mm üppig bemessen. Immerhin den Auspuff liefert der italienische Hersteller Arrow.

Dazu hat Fantic die Motorsteuerung durch eine Einheit von Athena ersetzt, an der über die WiGET-App per Smartphone Zündung und Einspritzung individuell abgestimmt werden kann. Die Beleuchtung ist in LED-Technik ausgeführt. 115 kg vollgetankt sind angekündigt.

In Italien wird ein Preis von 9490 Euro genannt, inklusive 22 % Mehrwertsteuer und Transport zum Händler.