Wegen Corona: Terminänderungen in Europameisterschaft 05.02.2021 - 12:05 Von Toni Hoffmann

ERC © ERC Neuer Kalender der rallye-Europameisterschaft 2021

Der Corona-Hotspot Portugal zwingt zu Terminänderungen im Kalender der Rallye-Europameisterschaft (ERC), der am zweiten März-Wochenende geplante Auftakt in Fafe rückt in den September, Auftakt ist nun auf den Azoren.