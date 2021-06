Kreim: Mit Podestplatz gut vorbereitet zum EM-Auftakt 15.06.2021 - 12:30 Von Toni Hoffmann

ERC © erc Fabian Kreim bei der Rallye Roma Capitale 2020

Fabian Kreim, der in diesem Jahr die komplette Saison der Rallye-Europameisterschaft (ERC) bestreiten will, hat sich für den Auftakt in Polen mit einem Podestplatz in Dänemark gut vorbereitet.