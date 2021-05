Rallye-Europameisterschaft: Portugiesisches Doppel

Auch nach der Terminverschiebung der Rallye Azoren in den Herbst bleibt es im revidierten Terminkalender der Rallye-Europameisterschaft (ERC) beim portugiesischen Doppel mit den Rallyes Azoren und Fafe.

Die Rallye Azoren, eigentlich Anfang Mai als Auftakt geplant, findet vom 16. bis 18. September auf spektakulären Schotterpisten auf der Insel São Miguel statt. Die zweite portugiesische Rallye Serras de Fafe e Felgueiras schließt sich vom 1. bis 3. Oktober an. Die Daten der anderen sechs Runden bleiben unverändert.

Die 55. Azoren-Rallye sollte vom 6. bis 8. Mai stattfinden, wurde jedoch auf Ersuchen der örtlichen Gesundheitsbehörde verschoben, nachdem die COVID-19-Fälle auf der Insel São Miguel zugenommen hatten. Der neue Termin für die Rallye Serras de Fafe e Felgueiras folgt einer Aufforderung des Organisationsteams, eine Woche später als ursprünglich geplant ihre Schotterveranstaltung durchzuführen, um die zuvor geplanten Kommunalwahlen zu vermeiden.

Entwickelt, um die Kosten für die Teilnahme in den FIA-Rallye-Rallyemeisterschaften zu senken, müssen die Teams bei so genannten Doppelkopf-Rallyes auf derselben Oberfläche nicht mehr unnötig zwischen zeitlich eng geplanten Ereignissen zu ihren jeweiligen Stützpunkten zurückkehren und können stattdessen zur nächsten Rallye fahren.

Der ERC 2021 beginnt mit dem ersten von zwei Doppelköpfen, der Orlen 77. Rallye Polen (18. - 20. Juni) und der lettischen Rallye Liepāja (1. - 3. Juli). Nach der polnischen Runde wird den Teams eine Woche vor der Reise von Polen nach Lettland eine sichere Parkmöglichkeit für die Lagerung von Rallyeautos, Transportern, Anhängern und Begleitfahrzeugen zur Verfügung gestellt.

Die auf Schotter ausgetragene 55. Azoren-Rallye (16. - 18. September) und die Rallye Serras de Fafe e Felgueiras (1. - 3. Oktober) bilden die zweite Gruppenkonfiguration des ERC für 2021. Nach Abschluss der 55. Azoren-Rallye fährt ein Schiff ab der Insel São Miguel zur Stadt Porto auf dem Festland. Porto liegt 40 Kilometer von Fafe entfernt, wo zwei Wochen später ein sicherer Parkplatz für Teams eingerichtet wird, die an der Rallye Serras de Fafe und Felgueiras teilnehmen.

Überarbeiteter Kalender der FIA Rallye-Europameisterschaft 2021:

18. - 20.06.: 77. Rallye Polen (Schotter/J, A, C, M)

01. - 03.07.: Rallye Liepāja (Lettland/Schotter/J, A, M)

23. - 25.07.: Rallye Roma Capitale (Italien/Asphalt/ J, A, C, M)

27. - 29.08.: 50. Barum Czech Rally Zlín (Tschechien/Asphalt J, A, C, M)

16. - 18.09.: Azoren-Rallye (Portugal/Schotter/M)

01. - 03.10.: Rallye Serras de Fafe und Felgueiras (Portugal/Schotter/M)

22. - 24.10.: Rallye Ungarn (Asphalt/J, A, C)

18. - 20.11.: Rallye Islas Canarias (Spanien/Asphalt/J, A)

J = ERC Junior / ERC3 Junior

A = Abarth Rally Cup

C = Clio Trophy von Toksport

M = ERC-MICHELIN Talent Factory