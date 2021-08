Griebel im Opel Corsa Rally4 bei EM in Tschechien

Die Barum Czech Rally Zlín, zweiter Lauf zur Rallye-Europameisterschaft vom 27.-29. August, stellt für Opel Motorsport in zweierlei Hinsicht ein Highlight der Rallye-Saison 2021 dar.

Zum einen, weil sich der erste elektrische Rallye-Markenpokal der Welt, der ADAC Opel e-Rally Cup, im Rahmen des tschechischen Laufs zur Rallye-Europameisterschaft vor internationaler Kulisse präsentiert. Zum anderen, weil der neue Opel Corsa Rally4, der auf nationaler Ebene bereits fleißig Siege und Podestplätze gesammelt hat, bei der Asphalt-Hatz rund um die Industriestadt Zlín im Südosten der Tschechischen Republik seinen ersten internationalen Einsatz absolviert.

Opel-Werksfahrer Marijan Griebel (32, Hahnweiler), der Junior-Europameister von 2016 und 2017, wird den neuen 208 PS starken Opel Corsa Rally4 pilotieren. Beifahrer im Kundensportler aus Rüsselsheim ist Tobias Braun (26, Bückeburg), der ebenfalls zu den Besten seiner Zunft zählt. Und damit ist auch das Ziel der Opel-Besatzung klar: «Die Konkurrenz ist bärenstark, aber dennoch ist es nicht unser Anspruch, einfach nur mitzufahren. Wir wollen das hohe Potenzial des Corsa Rally4 unter Beweis stellen und alles daransetzen, ein Wörtchen um die Spitzenplätze mitzureden», s

Die Teilnehmer des ADAC Opel e-Rally Cup werden ganz bestimmt darauf achten, was Griebel/Braun im Corsa Rally4 tun. Denn für einen von ihnen wird sich 2022 die Chance bieten, im ADAC Opel Rally Junior Team in genau so einem Fahrzeug zu starten und sich damit fahrerisch weiterzuentwickeln.