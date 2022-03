ERC-Asse hoffen auf guten Auftakt in Fafe

FIA-Rallye-Europameisterschaft startet im neuen Look in Portugal, anspruchsvolle Schotterstraßen in der Region Fafe, es ist der erste von acht Saisonläufen 2022.

Der Kampf um den Titel der FIA-Rallye-Europameisterschaft 2022 beginnt an diesem Wochenende (11. bis 13. März) in Nordportugal, wenn die anspruchsvollen Schotteretappen der Rallye Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas 40 Top-Fahrer auf die Probe stellen.

Die ERC wurde 1953 zum ersten Mal ausgetragen und ist damit die älteste Rallye-Serie der Welt. Es ist als etablierter Zubringer zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft anerkannt, wobei Fahrer die Serie nutzen, um ihre Fähigkeiten aufzubauen und dann zu zeigen, bevor sie in die höchste Liga des Sports aufsteigen.

Der Spanier Efrén Llarena, dessen Beifahrerin Sara Fernández in der vergangenen Saison als erste Frau den ERC-Beifahrertitel gewann, führt die Nennungen an. Llarena, ein ehemaliger ERC-Juniorenmeister, gewann letztes Wochenende als Vorbereitung eine Rallye in Spanien und wird bestrebt sein, eine Wiederholung des Hochgeschwindigkeitsunfalls zu vermeiden, den er in der vergangenen Saison in Fafe erlitten hat.

«Wir werden zu 100 Prozent auf den Sieg hinarbeiten, aber es wird sicher hart», sagte der 26-Jährige. «Auf dem Podium zu stehen, wäre der beste Weg, um mit dem Team MRF Tyres in der ERC zu starten, aber es besteht die Möglichkeit, dass es viel regnen wird. Als wir letztes Jahr Bedingungen wie diese hatten, war es die schwierigste Rallye meines Lebens. Der Crash war sehr schlimm für mich, deshalb versuchen wir dieses Jahr, konzentrierter und intelligenter zu sein, zu pushen, wenn wir können, aber vorsichtig zu fahren, wenn es nötig ist», fügte der Skoda Fabia-Pilot hinzu.

Erik Cais, 22, war einst ein erfolgreicher Downhill-Mountainbike-Fahrer, bis eine Verletzung seine Karriere beendete. Der Tscheche zeigt sich jetzt im Rallyesport vielversprechend und wird zusammen mit einer Vielzahl von Fahrern versuchen, Llarena am Sieg zu hindern. Er fährt einen Ford Fiesta. Weitere Spitzenreiter sind der viermalige ungarische Meister Norbert Herczig, die sechsmalige rumänische Titelgewinnerin Simone Tempestini und der Italiener Simone Campedelli, die alle Fabias fahren, sowie das spanische Talent Nil Solans in einem Volkswagen Polo GTI.

Mehrere führende portugiesische Fahrer werden bei ihrem Heimrennen ebenfalls um den Sieg kämpfen, darunter der Titelverteidiger Ricardo Teodósio, der in dieser Saison zum ersten Mal einen i20 N für das Team Hyundai Portugal fährt. Auch die früheren mehrfachen Champions Armindo Araújo in einem Fabia und Bruno Magalhães in einem anderen i20 N sind dabei.

Die Rallye, die erste von acht Runden, besteht aus 17 hauptsächlich Schotter-Prüfungen, von denen Lameirinha mit dem legendären Pedra Sentada-Sprung eine ist, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Sie bildet die erste Powerstage des ERC mit Bonuspunkten, wenn es am Sonntag zum zweiten Mal gefahren wird.

Die Veranstaltung beginnt am Freitagabend in Fafe mit einer spektakulären Prüfung durch die Straßen der Stadt. Dort endet die Rallye am Sonntagnachmittag nach 196,21 Bestgzeitkilometern.

Die Serie wird neu von WRC Promoter verwaltet, dem gleichen Team hinter der WRC, und bringt seine äußerst erfolgreiche WRC+ Streaming-Plattform zum ersten Mal in die ERC. Jede Prüfung wird live und «on demand» gestreamt. Die vollständige Berichterstattung über die Rallye Serras de Fafe – Felgueiras – Cabreira e Boticas ist auf WRC+ All Live unter http://wrcplus.com verfügbar, einschließlich der Live-Übertragungen aller Prüfungen sowie wichtiger Interviews, Features und Expertenanalysen aus dem Servicepark.