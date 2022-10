Yoann Bonato gewinnt das Finale

Im Schatten des spanischen Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) wurde in Katalonien auf Wille der FIA auch das Finale der Rallye-Europameisterschaft (ERC) ausgetragen, Yoann Bonate feiert ersten Sieg.

Das Finale der Rallye-Europameisterschaft stand in Spanien ganz klar im Schatten des vorletzten Laufes zur Weltmeisterschaft. Das Teilnehmerinteresse hielt sich überschaubar mit nur 21 Teams in Grenzen. Das ERC-Finale wurde auf den 14 WRC-Prüfungen am Freitag und Samstag ausgetragen.

Yoann Bonato holte im Citroën C3 Rally2 am Samstag seinen ersten Sieg in der FIA-Rallye-Europameisterschaft und setzte sich gegen den kürzlich gekrönten Champion Efrén Llarena im Skoda Fabia Rally2 durch, um sich den letzten Saisonsieg zu sichern. Obwohl der Lokalmatador Llarena am Freitagmorgen auf der Eröffnungsetappe die erste Führung übernahm, als er das Tempo vorgab, gab es für Bonato kein Halten mehr. Der Franzose, bereits ein ERC-Podiumsplatzierter in diesem Jahr auf Gran Canaria und Rom, erzielte die schnellste Zeit bei sieben der zwölf gewerteten Prüfungen der Veranstaltung. Zwei Entscheidungen wurden aufgrund von Stopps mit roter Flagge abgesagt.

Nachdem er sich durch die El Montmell 2 Power Stage (mit Bonuspunkten), mit 24,18 km die längste der Rallye, gekämpft hatte, gewann Bonato schließlich 13,8 Sekunden vor Llarena. Nicht nur das, der Triumph und die beachtliche Punkteausbeute des Citröen-Asses reichten aus, um ihn in der Meisterschaftswertung vom neunten auf den dritten Platz zu katapultieren, eine beeindruckende Leistung, nachdem er nur an der Hälfte der Saisonveranstaltungen teilgenommen hatte.

«Nicht zu fassen!» freute sich Bonato. «Ich bin so glücklich. Dieser Sieg ist so vielen Menschen zu verdanken, von meinem Team über meinen Beifahrer bis hin zu Michelin, die uns hier perfekte Reifen gegeben haben. Ein tolles Ergebnis!»

Llarena war nie weit von Bonatos Tempo entfernt, aber auch nie nahe genug, um ihn herauszufordern, und zwang den MRF Tyres-Star, sich vor seinem heimischen Publikum mit dem zweiten Rang, seinem vierten Podestplatz der Saison, zufrieden zu geben. Mit dem Sieg auf der Power Stage sicherte er sich noch fünf Bonuspunkte.

Teamkollege und Landsmann Javier Pardo komplettierte das Podium als Dritter, wobei der Spanier mit seinem ersten Top-3-Ergebnis im Jahr 2022 ihn auf den zweiten Platz in der Endwertung beförderte.

Bei seinem erst zweiten Start in der höchsten Spielklasse schaffte Martin László nach einem soliden Lauf bei drei Skodas unter die ersten vier. ERC-Juniorenmeister Laurent Pellier wehrte ERC-Open-Fahrer Alberto Monarri im Duell um den fünften Gesamtrang knapp ab. Das Paar gewann beide ihre jeweiligen Klassen. Insbesondere Pellier sorgte mit seiner gigantischen Leistung für Aufsehen und hielt seinen Rekord aufrecht, jedes Event zu dominieren, das er in dieser Saison beendet hatte, um Andrea Mabellini auf den zweiten Platz in der ERC4-Punktetabelle zu verdrängen.

Joan Vinyes brauchte nur das Ende der Rallye zu erreichen, um die ERC Open-Krone zu erringen, was dem mehrfachen spanischen Meister auf dem siebten Gesamtrang mit etwas mehr als zehn Sekunden Vorsprung auf Alberto Battistolli gelang. Der Italiener nutzte die Veranstaltung, um nach seinem Unfall in Tschechien beim letzten Mal wieder Selbstvertrauen aufzubauen. Mabellini wurde Neunter, während sein ERC4-Kollege Roberto Daprà die Top Ten vervollständigte. Der vierte Platz in der Klasse reichte für Óscar Palomo, den Titel in der Kategorie zu sichern.

Endstand nach 14 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Bonato/Boullard (F), Citroën 1:56:20,0 2 Llarena/Fernadez (E), Skoda + 13,8 3 Pardo/Perez (E), Skoda + 2:30,4 4 Pons/Haro (E), Skoda + 3:43,4 5 Laszlo/Berendi (H), Skoda + 4:18,5 6 Pellier/Pelamourgues (F), Opel + 6:06,7 7 Monarri/Odriozola (E), Suzuki + 6:07,7 8 Vinyes/Mercader (E), Suzuki + 8:22,2 9 Battistolli/Scattalin (I), Skoda + 8:32, 8 10 Marbellini/Lenzi (I), Renault + 8:46,6