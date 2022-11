Rallye-Europameisterschaft mit Änderungen

Der Kalender 2023 der Rallye-Europameisterschaft umfasst wieder acht Läufe mit einigen Änderungen, die beliebte Rallye Azoren musste weichen, dafür gibt Schweden den Einstand und Ungarn feiert das Comeback.

Eine brandneue Rallye in Schweden und die Rückkehr nach Ungarn markieren den Kalender der FIA-Rallye-Europameisterschaft (ERC) mit acht Läufen im Jahr 2023.

Zum ersten Mal im aktuellen Format der ERC führt die Meisterschaft vom 7. bis 8. Juli zur Royal Rally of Scandinavia in Schweden. Aufmerksame Rallye-Fans werden vielleicht einige der Prüfungen wiedererkennen, wenn auch eher in Grün als in Weiß, wobei die Rallye in der schwedischen Region Värmland ausgetragen wird, in der die Rallye-Weltmeisterschaft im traditionellen Februar bis 2020 stattfand.

Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr der IV. Rallye Ungarn nach einjähriger Pause zum Saisonfinale vom 7. bis 8. Oktober. Die Asphaltrallye führt in die Zemplén-Bergregion im Nordosten des Landes.

«Wir freuen uns unglaublich über die Aussicht, nach Schweden und zurück nach Ungarn kommen zu können», freute sich Iain Campbell, Manager der Rallye-Europameisterschaft. «Jeder Rallye-Fan kennt die Rallye Schweden im Schnee, aber im Sommer wieder in Värmland zu sein, bringt ein völlig neues Element in den Kalender. Das Organisationsteam der Rallye Ungarn hat hinter den Kulissen unglaublich hart gearbeitet und wir sind zufrieden, dass sie von ihrer Seite aus alles getan haben, um in die Meisterschaft zurückzukehren.»

Der Rest des Kalenders sieht ähnlich aus wie 2022. Die portugiesische Rallye Serras de Fafe e Felgueiras wird vom 11. bis 12. März erneut Gastgeber der Eröffnungsrunde sein, wobei der weltberühmte Fafe Jump auf der Power Stage mit Bonuspunkten zu sehen ist.

Die Action wendet sich dann der Rallye Islas Canarias (5. bis 6. Mai) zu, bevor bei der 79. Rallye Polen (20. bis 21. Mai) und der Tet Rally Liepaja in Lettland (17. bis 18. Juni) aufeinanderfolgende Hochgeschwindigkeits-Schotterevents stattfinden. Als nächstes kommt Schweden, gefolgt von der Rally di Roma Capitale (29. - 30. Juli) und der Barum Czech Rally Zlín (19. - 20. August) vor dem Saisonfinale in Ungarn.

Alle Läufe werden in den Kategorien ERC, ERC3 und ERC4 ausgetragen, während der Junior ERC bei allen Veranstaltungen mit Ausnahme der Rallye Serras de Fafe e Felgueiras und der Rallye Islas Canarias ausgetragen wird.

Kalender 2023 der Rallye-Europameisterschaft:

11. – 12.03.: Portugal (Fafe)

05. – 06.05.: Spanien (Gran Canaria)

20. – 21.05.: Polen

17. – 18.06.: Lettland

07. – 08.07.: Schweden

29. – 30.07.: Italien (Rom)

19. – 20.08.: Tschechien (Zlin)

07. – 08.10.: Ungarn