Mads Ostberg 2023 in der Rallye-Europameisterschaft

Der Norweger Mads Östberg, Ex-Werkspilot bei Ford und Citroën, wird sich als neue Herausforderung in der Rallye-Europameisterschaft 2023 engagieren.

WRC-2-Meister im Jahr 2020, gefolgt von zwei Jahren, die aus einigen Runden teils in der WRC-2, aber auch in der ungarischen Meisterschaft bestehen, meldet sich Mads Östberg in dieser Saison mit einer neuen Herausforderung zurück. Östberg, der vor zehn Tagen bei der Qatar International Rally hinter Nasser Al-Attiyah im Skoda Fabia Rally2 Zweiter wurde, bereitet sich nun auf den Start in der Europameisterschaft Anfang März vor. Er wird einen Citroën C3 Rally2 vom Team MRF Motorsport Tyres mit Patrik Barth als Beifahrer steuern. Dort hat er als Teamkollege Pontus Tidemand, der vor wenigen Tagen bestätigt wurde.

Die ERC-Meisterschaft 2023 besteht in diesem Jahr aus acht Läufen, beginnend mit Portugal (Rallye Serras de Fafe e Felgueiras), Spanien (Rallye Islas Canarias), Polen (ERC 79th Rally Poland), Lettland (Tet Rally Liepāja) und Schweden (Royal Rally of Scandinavia ), Italien (Rally di Roma Capitale), Tschechien (Barum Czech Rally Zlín) und schließlich Ungarn (IV. Rally Hungary).