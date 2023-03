Heikkilä führt am Ende des ersten Tages in Fafe 12.03.2023 - 10:04 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Miko Heikkilä

Nach einer zermürbenden Etappe übernahm am Samstagabend in Portugal der Finne Miko Heikkilä die Führung. Die Wetterbedingungen und die Verschlechterung der Straßen spielten am Samstag eine große Rolle.