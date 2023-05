Asphalt-Asse bereit für ERC-Action auf Gran Canaria

Die Bühne ist bereit für die erste Asphaltrunde der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 2023, Rally Islas Canarias auf Gran Canaria, vom 4. bis 6. Mai. Die Rallye hat die Fahrer bei 30 früheren Gelegenheiten gefordert.

Enge Asphaltstraßen, die bergauf und bergab führen und sich winden und wenden, in Kombination mit wechselhaftem Bergwetter, machen die Rally Islas Canarias zu einer Herausforderung, die es zu meistern gilt, und zu einem Fest der Highspeed-Unterhaltung.

59 Teams, davon 34 für die ERC eingeschrieben, haben sich für die Rallye angemeldet, die eine Wettkampfdistanz von 190,06 Kilometern, verteilt auf 13 Prüfungen, umfasst.

Die erste Entscheidung, Las Palmas de Gran Canaria, wird ein unvergessliches Spektakel sein, wenn der ERC am Donnerstag ab 21:05 Uhr Ortszeit (MESZ -1) im wahrsten Sinne des Wortes in die Halle geht. Ein Abschnitt des 1,88 Kilometer langen Tests schickt die Fahrer durch den Basketballplatz der Gran Canaria Arena, wo ein ausverkauftes Publikum mit einer Kapazität von 8000 Zuschauern zusehen wird, wie die Teilnehmer eine Donut-Kurve machen, bevor sie zur Ziellinie rasen – und das alles mit einem Dach über dem Kopf.

Nach der Aktion am Donnerstagabend außerhalb der Stadt Las Palmas besteht die Etappe am Freitag aus drei Prüfungen, die jeweils zweimal über 88,72 gezeitete Kilometer gefahren werden. Am Samstag folgen drei weitere Doppelprüfungen, wobei die Rallye-entscheidende Power Stage (San Mateo – Valsequillo) um 17:05 Uhr Ortszeit beginnt. Mit 27,74 Kilometern Länge ist «Moya – Valleseco» die längste Entscheidung der Rallye und wird auf der zweiten Etappe zweimal gefahren.

Eines der bemerkenswerten Merkmale der Wertungsprüfungen ist die raue Oberfläche, die teilweise aus vulkanischer Lava besteht. Das bedeutet, dass das Grip-Niveau hoch ist und bei Regen konstanter bleibt, obwohl der Reifenverschleiß bei trockenen Bedingungen zunehmen kann. Durch die eingeschränkten Kurvengeschwindigkeiten bleiben die Straßen jedoch weitgehend ohne Dreck. Die Fahrer achten genau auf die Kurvengeschwindigkeit und ihre Linien, um sicherzustellen, dass der optimale Schwung beibehalten wird, während eine präzise Fahrzeugabstimmung und die Genauigkeit der Streckennoten ebenfalls von entscheidender Bedeutung sind.

Hayden Paddon ist der ERC-Leader und sein mit Pirelli ausgestatteter Hyundai ist eines von 28 angemeldeten Rally2-Autos. Im Gegensatz zu Paddon hat Mads Östberg, zehn Punkte dahinter, bereits Erfahrung bei der Rally Islas Canarias, ebenso wie seine mit MRF Tyres ausgestatteten Fahrerkollegen Simone Campedelli, Andrea Mabellini, Javier Pardo und Mārtiṇš Sesks.

Das etablierte Asphalt-Ass Yoann Bonato wird ein weiterer Fahrer sein, den man in einem verbesserten Citroën C3-Lauf auf Michelin-Reifen beobachten sollte. Der Franzose beendete die Rallye Islas Canarias vor 12 Monaten zeitgleich mit dem amtierenden Europameister Efrén Llarena, dem spanischen Skoda-Piloten.

Weitere führende ERC-Anwärter sind der ungarische Hoffnungsträger Miklós Csomós, der französische Schotter-Meister Mathieu Franceschi, der finnische Champion Mikko Heikkilä, der frühere WRC-Juniorenmeister Tom Kristensson, der tschechische Spitzenreiter Filip Mareš und der zweifache österreichische Titelgewinner Simon Wagner. Iván Ares, Enrique Cruz, Óscar Palomo und José Antonio Suárez sind nur einige der Fahrer unter spanischer Flagge.

ERC3-Fahrer Jon Armstrong wird den Ford Fiesta Rally3 Evo von M-Sport Poland debütieren, während Roberto Daprà die ERC4-Kategorie in einem Peugeot 208 Rally4 anführt.