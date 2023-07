Solberg führt beim schwedischen ERC-Heimspiel

Oliver Solberg kämpfte mit einem Lenkproblem und beendete die erste Etappe der Bauhaus Royal Rally of Scandinavia nach einem aufregenden Tag voller Hochgeschwindigkeits-Action mit 10,2 Sekunden Vorsprung.

Der 21-jährige Lokalmatador, der die letzten zwei Wochen zusammen mit zwei Freunden damit verbracht hatte, seinen mit Pirelli ausgestatteten Volkswagen Polo GTI R5 vorzubereiten, verdrängte den neuseeländischen Hyundai-Piloten Hayden Paddon. Spitzenreiter der FIA-Rallye-Europameisterschaft (ERC), durch den Sieg auf der dritten Prüfung des Tages von der Spitze.





Obwohl Solberg den ganzen Nachmittag über an der Spitze blieb, hatte er ein Problem mit dem Zahnstangenlenkung, das ihm insbesondere bei leichtem Regen erhebliche Sorgen bereitete.





«Der Spielraum ist sicherlich sehr gering, aber wir bewegen uns in einem guten sicheren Tempo», sagte Solberg. «Es war nicht einfach, aber es sind fantastische Straßen und es macht wirklich Spaß, sie zu fahren. Zwei meiner besten Freunde und ich waren mit Hochdruck in der Werkstatt, um das Auto vorzubereiten, also war ich auch Mechaniker. Es hat viel Spaß gemacht, aber wenn es auseinanderfällt, ist es meine Schuld!»





Paddon, der für das italienische Team BRC Racing Team fuhr, war auf den ersten beiden Prüfungen der Schnellste, aber Solberg war nur 2,5 Sekunden hinter ihm. Mit zwei Bestzeiten auf WP3 und WP4 lag Solberg beim Mittagsservice in Karlstad mit einem Abstand von 3,9 Sekunden vor dem ERC-Spitzenpaar an der Spitze.





Der Neuseeländer Paddon begann den Nachmittag mit der schnellsten Zeit an Bord seines mit Pirelli bereiften Hyundai i20 N Rally2 und verkürzte den Vorsprung seines Rivalen auf 2,7 Sekunden, bevor Solberg auf SP6 trotz Lenkprobleme zurückschlug. Unbeirrt fuhr Solberg auf der WP7 erneut die schnellste Zeit und baute seinen Vorsprung auf Paddon auf 7,9 Sekunden aus, bevor ihm ein dritter schnellster Lauf in Folge auf der WP8 über Nacht einen Vorsprung von 10,2 Sekunden verschaffte.





Paddon genoss unterdessen einen deutlich weniger dramatischen Vorsprung auf den zweiten Platz, während Frank Tore Larsen 35,4 Sekunden hinter dem dritten Platz zurückblieb. «Wir haben einen großen Abstand und müssen diesen halten“, meinte Paddon. «Aber ich möchte nicht, dass Oliver damit davonläuft, also muss ich den Druck aufrechterhalten. Wir werden morgen kämpfen, um zu sehen, was wir tun können.»





Larsen, der seit 2018 zum ersten Mal eine ERC-Rallye absolvierte, lobte seine Mechaniker dafür, dass sie ihn im Rennen gehalten hatten, nachdem sie bis 02:30 Uhr daran gearbeitet hatten, eine Ersatz-Benzinpumpe einzubauen. «Ein großes Dankeschön an die Mechaniker und an das GK Door Team Sweden, das uns geholfen hat», merkte der Norweger an.





Ein Mangel an Grip, verursacht durch seine immer schwächer werdenden Soft-Compound-Reifen, sorgte dafür, dass Mikko Heikkilä (Skoda) frustriert durch die überwiegend trockene Morgenrunde fuhr. Aber ein starker Start in den Nachmittag brachte den Fabia-Fahrer von The Racing Factory vor dem von Printsport gefahrenen Nikolay Gryazin auf den vierten Gesamtrang und beendete die Aktion am Freitag nur 0,8 Sekunden hinter Larsen im besten von sieben Skoda Fabia auf den Rängen vier bis zehn. Gryazin ist Fünfter mit 4,1 Sekunden Rückstand auf den Michelin-bereiften Heikkilä, während Mārtiṇš Sesks (Team MRF Tyres), Sieger der letzten beiden ERC-Events, nur 0,1 Sekunden hinter seinem Kollegen im Škoda Fabia RS Rally2 auf Platz sechs liegt.





Lauri Joona belegte bei seinem ERC-Debüt einen starken siebten Platz, Mathieu Franceschi wurde Achter, nachdem er sich nach einem dramatischen Moment auf zwei Rädern auf der SP1 zurückgeschlagen hatte. Filip Mareš und Efrén Llarena liegen auf den Plätzen neun und zehn, während Mads Østberg auf dem 11. Platz einen Mangel an Leistung an Bord seines Citroën C3 Rally2 meldete, einen Platz vor Andrea Mabellini.